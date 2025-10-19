Conozca los cierres y desvíos por concierto de Andy Rivera, carrera Allianz 15K y Liderazgo de Herbalife en Corferias Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Movilidad

Este sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2025, Bogotá vive el conciertos de Andy Rivera, el evento de Liderazgo de Herbalife y votaciones en Corferias, así como la carrera atlética Allianz 15K Bogotá. Por ello, se registrarán cierres en corredores como la carrera 60, la carrera Novena, la calle 53 y vías aledañas a Corferias en la localidad de Teusaquillo. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Para una movilidad segura y eficiente, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizo? cierres y desvi?os en diferentes sectores. Adema?s, dispondra? de personal operativo en vi?a para acompan?ar los eventos de mayor afluencia.

Sa?bado 18 de octubre: desvíos por concierto de Andy Rivera en Movistar Arena y Liderazgo de Herbalife en Corferias

En el Movistar Arena, el artista Andy Rivera se presentara? con su show Un di?a a la vez. Para este evento se mantendra? la presencia de Agentes Civiles de Tra?nsito y Grupo Gui?a para atender el tra?fico del sector.

Por otra parte, el Centro de Convenciones de Corferias sera? sede del Fin de Semana de Liderazgo de Herbalife, que congregara? a asistentes de todo el pai?s. La recomendacio?n es llegar en transporte pu?blico y anticipar los desplazamientos para evitar congestiones en los accesos.

Domingo 19 de octubre: cierres y desvíos por concierto de Andy Rivera, carrera atlética Allianz 15K Bogotá y votaciones en Corferias

El domingo sera? el turno del deporte. La carrera atlética Allianz 15K Bogotá. recorrera? distintas vi?as de la ciudad en horas de la man?ana. Para garantizar el desarrollo del evento y la seguridad de los corredores, se realizara?n los siguientes cierres:

Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación

Calle 133 entre avenida carrera 9 y carrera 10, cierre total – calzada sur, 06:00 p. m. del 18 de octubre a 10:00 a. m. del 19 de octubre.

Calle 133 entre avenida carrera 9 y carrera 10, cierre total – calzada norte, 10:00 p. m. del 18 de octubre 10:00 a. m. del 19 de octubre.

Avenida carrera 9 entre avenida calle 134 y calle 133, cierre total – calzada occidental, 10:00 p. m. del 18 de octubre 07:50 a. m. del 19 de octubre.

Avenida calle 134 entre carrera 10 y avenida carrera 9, cierre total – calzada sur, 10:00 p. m. del 18 de octubre 10:00 a. m. del 19 de octubre.

Avenida carrera 9 entre calle 134 y avenida calle 100, cierre total – calzada occidental, dando manejo a Ciclovía , 07:45 a. m. del 19 de octubre a 10:20 a. m. del 19 de octubre.

diagonal 92 entre avenida calle 100 y calle 92, cierre total – calzada occidental, 07:45 a. m. del 19 de octubre a 10:20 a. m. del 19 de octubre.

Avenida NQS entre calle 92 y calle 69, cierre total – dos carriles calzada occidental, 06:45 a. m. del 19 de octubre a 10:50 a. m. del 19 de octubre.

Conectante calzada rápida a lenta de la avenida NQS, cierre total, 06:45 a. m. del 19 de octubre a 10:50 a. m. del 19 de octubre.

Avenida NQS entre calle 68 y diagonal 61C cierre total – calzada Lenta sentido norte – sur, 07:45 a. m. del 19 de octubre a 10:50 a. m. del 19 de octubre.

diagonal 61C entre avenida NQS y avenida carrera 24, cierre total , 07:45 a. m. del 19 de octubre a 11:10 a. m. del 19 de octubre.

Avenida carrera 24 entre diagonal 61C y calle 57, cierre total – calzada occidental 07:45 a. m. del 19 de octubre a 11:15 a. m. del 19 de octubre.

Transversal 28 entre calle 57 y calle 53B Bis, cierre total – calzada occidental, 07:45 a. m. del 19 de octubre a 11:15 a. m. del 19 de octubre.

Carrera 28 entre calle 53B Bis y avenida calle 53, cierre total, 07:45 a. m. del 19 de octubre a 11:15 a. m. del 19 de octubre.

Avenida calle 53 entre carrera 28 y avenida carrera 60, cierre total – calzada norte, 07:45 a. m. del 19 de octubre a 11:30 a. m. del 19 de octubre.

Carrera 58 entre avenida calle 53 y calle 44, cierre total, 07:45 a. m.del 19 de octubre a 11:35 a. m. del 19 de octubre.

Calle 44 entre carrera 58 y avenida carrera 60, cierre total – calzada norte, 07:45 a. m. del 19 de octubre 11:35 a. m. del 19 de octubre.

Avenida carrera 60 entre calle 44 y avenida calle 63, cierre total – calzada occidental, 07:45 a. m. del 19 de octubre a 11:45 a. m. del 19 de octubre.

Avenida calle 53 entre avenida carrera 60 y carrera 66A, cierre total – calzada norte y sur, 07:45 a. m. del 19 de octubre 11:45 a. m. del 19 de octubre.

Adema?s, continuara? la agenda con un nueva fecha del concierto de Andy Rivera en el Movistar Arena y la u?ltima jornada del evento Herbalife en Corferias, ambos con acompan?amiento de personal operativo en vi?a.

Domingo 19 de octubre: votaciones y elección de los Consejos Locales de Juventud en Bogotá

Para el desarrollo de esta jornada en el sector de Corferias, no se realizara?n cierres viales. Sin embargo, se implementara? un carril segregado sobre la carrera 40, entre la Avenida de la Esperanza y la calle 25, hasta la entrada 3 del recinto, ubicada sobre esta calle, exclusivo para los vehi?culos autorizados de la Registraduri?a que transportan el material electoral.

Adema?s, se realizara? control de tra?nsito desde la avenida de las Ame?ricas con carrera 40 para evitar el parqueo irregular a partir de las 2:00 p. m. del domingo, garantizando en todo momento el acceso a los equipamientos de salud y vehi?culos de emergencia. Se recomienda llegar a Corferias por la calle 26, la carrera 36 o la avenida de la Esperanza.

En el sector de Montevideo, donde se ubican las bodegas de material electoral, se implementara?n cierres por motivos logi?sticos y de seguridad a partir de la 1:00 a. m. del sa?bado 18 de octubre, sobre la carrera 68B entre calles 13 y 11 (sentido norte–sur) y la carrera 68D entre calles 11 y 13 (sentido sur–norte).

Tambie?n habra? cierres temporales en puntos de alta afluencia de votantes, como Canaima (Usaque?n), Veraguas (Los Ma?rtires) y el Salo?n Comunal de Santa Isabel (Los Ma?rtires), entre el 18 y el 19 de octubre.