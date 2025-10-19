Recomendaciones para la segunda temporada de lluvias de 2025 en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Integración Social.

¡Aquí sí pasa, en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa fortalecemos las acciones para enfrentar la temporada de lluvias! Desde octubre hasta mediados de diciembre de 2025, Bogotá enfrentará la segunda temporada de lluvias. Por esta razón, el Sistema Distrital de Atención de Emergencias y el equipo de Gestión del Riesgo de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) se encuentra en alerta para atender las diferentes emergencias que se puedan presentar en las diferentes localidades de la ciudad y ofrecer atención y las ayudas humanitarias a las familias que lo requieran.

De acuerdo con los reportes históricos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), durante estos meses las precipitaciones aumentan entre un 25 % y un 60 %, especialmente en el sur, centro-occidente y suroccidente de la ciudad. Este incremento podrá tener mayor fuerza por la influencia del Fenómeno de La Niña.

Juan Carlos Díaz, líder del equipo de Gestión del Riesgo de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), indicó: “En esta época de aumento de las precipitaciones los organismos de emergencias del Distrito reforzamos las acciones necesarias de preparación y las medidas de cuidado, tanto en la ciudad como en los hogares, para prevenir emergencias y reducir riesgos”.

Recomendaciones para la ciudadanía durante la temporada de lluvias de fin de año en Bogotá

Revise y asegure techos, bajantes y canales de su vivienda.

No arroje basura en las calles, redes de alcantarillado ni fuentes de agua.

Evite permanecer bajo árboles o estructuras inestables durante las lluvias.

Planee sus recorridos y evite transitar por zonas de ladera o cercanas a ríos y quebradas durante precipitaciones intensas.

Si observa deslizamientos, encharcamientos o acumulación de agua, repórtelo de inmediato a la Línea de Emergencias 123.

El Sistema de Alerta de Bogotá (SAB) mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER)trabaja articuladamente con todas las entidades del Distrito para garantizar una atención oportuna ante cualquier eventualidad.

Finalmente, la comunidad puede llamar a la Línea 116 en caso de inundación o encharcamiento en vía, y a la Línea de Emergencias 123 en caso de situación de riesgo o emergencia si hay árboles inclinados o en peligro de caer, deslizamiento de tierras o caída de rocas.