Duro golpe al narcotráfico en Bogotá con la incautación de 418 kilogramos de cocaína

Foto: Brigada 13 del Ejército

En el marco de la estrategia Bogotá Camina Segura, la Décima Tercera Brigada?del Ejército, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, y mediante información de inteligencia militar, ejecutaron una operación de interdicción terrestre y registro a un vehículo tipo camabaja en la localidad Antonio Nariño de Bogotá.

“Durante la inspección apoyada por un binomio canino, se detectó que el vehículo transportaba maquinaria pesada de exportación que ocultaba en su interior 418 kilogramos de clorhidrato de cocaína, los cuales pretendían ser enviados a Europa”, aseguró el brigadier general César Augusto Martínez Páez, comandante de la Brigada 13.

El valor comercial del alcaloide incautado asciende a más de 8.830 millones de pesos colombianos, lo que afecta de manera significativa las finanzas de una red de delincuencia organizada transnacional dedicada al tráfico de drogas.

En el desarrollo de la operación, se logró la detención en flagrancia del conductor del vehículo, quien sería presuntamente integrante de esta estructura criminal.

El detenido y el material incautado fueron puestos a disposición del grupo investigativo contra el Narcotráfico del CTI, para continuar con el proceso de judicialización correspondiente.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.