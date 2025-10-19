Resultados de las loterías y chances de este domingo 19 de octubre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 19 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:



Dorado

Noche 5594 – La 5ta 7

Culona

Día 6012 – Noche 6164

Pijao de Oro

6115 – La 5ta 9

Paisita

Día 2681 – La 5ta 6 – Noche 2281

Chontico

Día 0559 – La 5ta 6 – Noche 3903 – La 5ta 0

Sinuano

Día 3079 – La 5ta 0 – Noche

Cash Three

Día 764 – Noche

Play Four

Día 2080 – Noche

Samán

Día 6133

Caribeña

Día 4799 – La 5ta 9 – Noche

Motilón

Tarde 5761 – La 5ta 4 – Noche

Antioqueñita

Día 8367 – La 5ta 8 – Tarde 4237 – La 5ta 2