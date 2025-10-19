Resultados de las loterías y chances de este domingo 19 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este domingo 19 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Noche 5594 – La 5ta 7
Culona
Día 6012 – Noche 6164
Pijao de Oro
6115 – La 5ta 9
Paisita
Día 2681 – La 5ta 6 – Noche 2281
Chontico
Día 0559 – La 5ta 6 – Noche 3903 – La 5ta 0
Sinuano
Día 3079 – La 5ta 0 – Noche
Cash Three
Día 764 – Noche
Play Four
Día 2080 – Noche
Samán
Día 6133
Caribeña
Día 4799 – La 5ta 9 – Noche
Motilón
Tarde 5761 – La 5ta 4 – Noche
Antioqueñita
Día 8367 – La 5ta 8 – Tarde 4237 – La 5ta 2