Aparece en Australia misterioso objeto en llamas; se cree que proviene del espacio

–(Foto Policía de Australia Occidental). Un misterioso objeto en llamas fue hallado este fin de semana cerca de un sitio minero en Australia, provocando una «respuesta de múltiples agencias», informan medios locales. «Las evaluaciones iniciales indican que el artículo estaba hecho de fibra de carbono y podría ser un recipiente a presión con revestimiento compuesto o un tanque de cohete, consistente con componentes aeroespaciales», comunicó un portavoz policial.

????? – A mysterious object was found burning in the remote Australian Outback, prompting a significant response from multiple agencies. Discovered smoldering near a mining site, initial assessments suggest it might be debris fallen from space, with a carbon fiber… pic.twitter.com/Oky6DS0SMI — ??The Informant (@theinformant_x) October 20, 2025

TRADUCCION: Un objeto misterioso fue encontrado ardiendo en el remoto interior de Australia, lo que provocó una respuesta significativa de varias agencias.

Descubierto ardiendo cerca de un sitio minero, las evaluaciones iniciales sugieren que podrían ser escombros caídos del espacio, con una construcción de fibra de carbono.

La Oficina Australiana de Seguridad del Transporte confirmó que no forma parte de un avión comercial.

Los servicios de emergencia aseguraron la zona y los ingenieros de la Agencia Espacial Australiana investigarán más a fondo.

Las autoridades indicaron que el objeto se parece a restos conocidos de reingreso al espacio. Actualmente no existe ninguna amenaza para la seguridad pública y la investigación está en curso.

————

A su vez, la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia confirmó que el objeto no provenía de un avión comercial. «El objeto sigue bajo investigación, aunque sus características son consistentes con los desechos de reentrada espacial conocidos», agregó la Policía. No obstante, los ingenieros de la Agencia Espacial Australiana realizarán una evaluación técnica adicional para identificar su naturaleza y origen con certeza.

Desde la Policía aseguraron que el objeto ha sido asegurado y no existe ninguna amenaza para la seguridad pública. Las investigaciones pertinentes siguen en curso.