Reportan caída de decenas de plataformas, incluidas Snapchat, Amazon y Roblox

–El sitio web DownDetector registró este lunes una caída mundial en los servicios de Amazon Web Services (AWS), lo que afectó a miles de usuarios y empresas.

Internautas informan sobre errores en la conectividad de servicios como Amazon, Alexa, PrimeVideo, Perplexity, Canva, Duolingo, Snapchat y videojuegos como Fortnite, Clash Royale o Roblox.

Huge outage crashes many of the world’s biggest apps. Multiple servers are down including Snapchat, Amazon & Alexa, Ring, Roblox, Fortnite, Robinhood, Coinbase, Venmo, etc. pic.twitter.com/kEMFcI13yy — david ? (@realdavidonline) October 20, 2025



Según datos de DownDetector, que monitorea cortes de internet, los problemas comenzaron poco después de las 8 a. m. con más de 6.000 informes de clientes estadounidenses afectados y otros 1.600 usuarios en el Reino Unido, cifras que van en aumento.

AWS ha confirmado la interrupción por problemas operativos y asegura que investiga el aumento en las tasas de error y latencias de varios de sus servicios en EE.UU., aunque el problema también afecta a servicios en otras regiones del mundo. (Información RT).