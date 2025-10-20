    • Internacional

    Reportan caída de decenas de plataformas, incluidas Snapchat, Amazon y Roblox

    Ariel Cabrera Publicado el

    –El sitio web DownDetector registró este lunes una caída mundial en los servicios de Amazon Web Services (AWS), lo que afectó a miles de usuarios y empresas.

    Internautas informan sobre errores en la conectividad de servicios como Amazon, Alexa, PrimeVideo, Perplexity, Canva, Duolingo, Snapchat y videojuegos como Fortnite, Clash Royale o Roblox.


    Según datos de DownDetector, que monitorea cortes de internet, los problemas comenzaron poco después de las 8 a. m. con más de 6.000 informes de clientes estadounidenses afectados y otros 1.600 usuarios en el Reino Unido, cifras que van en aumento.

    AWS ha confirmado la interrupción por problemas operativos y asegura que investiga el aumento en las tasas de error y latencias de varios de sus servicios en EE.UU., aunque el problema también afecta a servicios en otras regiones del mundo. (Información RT).

    Ariel Cabrera
