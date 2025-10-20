Cortes de luz este martes 21 de octubre de 2025 en Bogotá, Cota, Mosquera y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 21 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Cota, Mosquera y Zipaquirá, Cundinamarca.



Localidad de Bosa

Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 Sur a calle 50 Sur entre carrera 94 a carrera 96 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Porciúncula. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 74 a calle 76 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio El Chircal Sur. De la calle 57 Sur a calle 60 Sur entre carrera 21 a carrera 24 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Qüiba Bajo. Vereda Quiba – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 Sur a calle 44 Sur – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Tundama. De la calle 47 Sur a calle 49 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Salazar Gómez. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 66 a carrera 68 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Bello Horizonte. De la carrera 0 Este a carrera 3 Este entre calle 30 Sur a calle 33 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Casablanca Suba II. Vereda Guaymaral – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Guaymaral. De la calle 234 a calle 236 entre carrera 77 a carrera 80 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio San José Vereda Sector. De la calle 169 a calle 171 entre calle 68 a calle 70 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Alfonso López. De la calle 50 a calle 52 entre carrera 17 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Teusaquillo. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 30 a calle 32 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Cota, Cundinamarca

Municipio de Cota. Vereda Siberia – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Mosquera, Cundinamarca

Municipio de Mosquera. Vereda San José – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Zipaquirá, Cundinamarca

Municipio de Zipaquirá. De la carrera 6 a carrera 17 entre calle 7 a calle 11 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.