Cortes de luz este martes 21 de octubre de 2025 en Bogotá, Cota, Mosquera y Zipaquirá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este martes 21 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Cota, Mosquera y Zipaquirá, Cundinamarca.
Localidad de Bosa
Barrio El Corzo Rural. De la calle 48 Sur a calle 50 Sur entre carrera 94 a carrera 96 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Chapinero
Barrio Porciúncula. De la carrera 15 a carrera 17 entre calle 74 a calle 76 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 6:00 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio El Chircal Sur. De la calle 57 Sur a calle 60 Sur entre carrera 21 a carrera 24 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Qüiba Bajo. Vereda Quiba – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Kennedy
Barrio Osorio XII. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 Sur a calle 44 Sur – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Tundama. De la calle 47 Sur a calle 49 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio Salazar Gómez. De la calle 8 a calle 10 entre carrera 66 a carrera 68 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Bello Horizonte. De la carrera 0 Este a carrera 3 Este entre calle 30 Sur a calle 33 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Suba
Barrio Casablanca Suba II. Vereda Guaymaral – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Barrio Guaymaral. De la calle 234 a calle 236 entre carrera 77 a carrera 80 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Barrio San José Vereda Sector. De la calle 169 a calle 171 entre calle 68 a calle 70 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:00 p. m.
Localidad de Teusaquillo
Barrio Alfonso López. De la calle 50 a calle 52 entre carrera 17 a carrera 20 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Teusaquillo. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 30 a calle 32 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Cota, Cundinamarca
Municipio de Cota. Vereda Siberia – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Mosquera, Cundinamarca
Municipio de Mosquera. Vereda San José – Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Zipaquirá, Cundinamarca
Municipio de Zipaquirá. De la carrera 6 a carrera 17 entre calle 7 a calle 11 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.