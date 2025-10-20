Más de 244.000 árboles bogotanos recibieron mantenimiento en el último año

Foto: Jardín Botánico.

Esta labor no solo protege las especies vegetales, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire, regular la temperatura y ofrecer espacios más agradables para la ciudadanía.

Durante el último año, se ha brindado mantenimiento a más de 244.000 árboles en distintos puntos de la ciudad. Estas acciones incluyen poda, tratamiento fitosanitario y seguimiento técnico, con el fin de asegurar su buen estado y prevenir riesgos por caída de ramas o propagación de enfermedades.

Este 15 de octubre, las labores se concentraron en la localidad de Teusaquillo, específicamente en el sector Salitre Oriental, donde los equipos técnicos realizaron intervenciones especializadas para garantizar la salud del arbolado. Desde la administración distrital se hace un llamado a los ciudadanos para cuidar y respetar el arbolado urbano, recordando que su preservación es un compromiso de todos.