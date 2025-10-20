Del 20 al 24 de octubre se realizará Feria Virtual dirigida a contribuyentes morosos

Foto: Secretaría de Hacienda.

Del 20 al 24 de octubre, la Secretaría de Hacienda realizará una nueva versión de su Feria Virtual, dirigida a contribuyentes morosos que deseen consultar el estado de sus deudas y normalizar su situación tributaria mediante el pago inmediato o la suscripción de una facilidad de pago, según su capacidad económica.

“Hacemos un llamado a los contribuyentes que presentan mora en sus impuestos distritales para que aprovechen la Feria Virtual de Hacienda entre el 20 y 24 de octubre. Este espacio les permitirá normalizar sus obligaciones y, en algunos casos, levantar embargos. Recuerden que, si no cuentan con la totalidad del dinero para pagar, pueden suscribir facilidades de pago de acuerdo con sus posibilidades económicas”, indicó Luis Fernando Granados, director de Cobro de la entidad.

En días recientes, la Secretaría embargó a 12.238 contribuyentes que adeudan una cartera de $ 210 mil millones.

Atención personalizada

Durante la Feria Virtual, los ciudadanos contarán con acompañamiento de agentes especializados, quienes brindarán información precisa y ágil para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones atrasadas.

¿Qué impuestos se pueden gestionar?

Los contribuyentes en mora encontrarán orientación sobre deudas relacionadas con:

Impuesto predial

Impuesto de vehículos

Impuesto de Industria y Comercio (ICA)

ReteICA

¿Cómo participar en la Feria Virtual?

Los interesados deben ingresar a este enlace habilitado por la Secretaría de Hacienda: clic aquí, y seguir estos pasos:

Diligenciar el formulario con sus datos personales (nombre completo, tipo y número de documento, y correo electrónico).

Conectarse desde un lugar tranquilo, con buena señal de internet. Se recomienda usar audífonos.

No cerrar el navegador mientras espera el turno. Si se pierde conexión, pueden volver a ingresar con el mismo enlace.

Una vez asignado el turno, pueden ingresar a la sala virtual con el nombre completo. Pueden elegir conectarse desde el navegador o a través de la aplicación Microsoft Teams.

Deben esperar a ser trasladados a una sala individual para ser atendidos por un agente.

Al finalizar, se le invitará a diligenciar una encuesta de satisfacción sobre el servicio recibido.

Facilidades de pago

Quienes no cuenten con el dinero para cancelar la totalidad de la deuda podrán suscribir una facilidad de pago, siempre que la obligación presente un saldo igual o superior a $ 1.155.200, equivalente a 100 Unidades de Valor Básico (UVB) para 2025.

Si el plazo es menor a un año, no se requiere garantía.

Para los plazos de uno a cinco años, se debe ofrecer una garantía que respalde la obligación.

Con esta modalidad también es posible levantar embargos.

También se podrán realizar pagos parciales para disminuir progresivamente el saldo adeudado.

Con la Feria Virtual, la Administración Distrital acerca los servicios a la ciudadanía, facilita los trámites tributarios y promueve el cumplimiento de las obligaciones en beneficio de todos.