Tres establecimientos sellados y más de 30 comparendos en operativo integral de control en el Parque de los Hippies y en Chapinero Central

Foto: Alcaldía Local de Chapinero

En una acción articulada para fortalecer la seguridad, el orden y la convivencia, la Alcaldía Local de Chapinero, junto con entidades distritales y la Policía Metropolitana, adelantó un operativo integral de recuperación del espacio público, movilidad e Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en el Parque de los Hippies y sus alrededores, específicamente en el sector comprendido entre la calle 59 y la calle 63, y entre la carrera Séptima y la carrera 13, uno de los sectores más concurridos y representativos de la localidad.

Durante la jornada, que contó con la participación de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Movilidad, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), el GAULA y la Policía Metropolitana de Bogotá se llevaron a cabo distintas acciones de control que dejaron importantes resultados en materia de cumplimiento normativo y recuperación del espacio público.

Como parte de los resultados, se impusieron 34 comparendos y se inmovilizó una motocicleta. A su vez, la Secretaría de Seguridad realizó la verificación de documentos vigentes de 82 motocicletas y 26 vehículos.

En el componente de inspección, vigilancia y control, la Alcaldía Local, en coordinación con la Policía, ordenó la suspensión temporal de la actividad por cinco días a dos establecimientos nocturnos (discotecas) en los que se evidenció la presencia de menores de edad.

Chapinero Central

Horas antes también se realizó un operativo en el sector de la calle 52 en la que por denuncias ciudadanas se busca mantener el orden en el espacio público y controlar el mal parqueo de vehículos de domiciliarios.

Durante la actividad también se sello un establecimiento que servía de acopio de los conductores y en los que se tenía en funcionamiento equipos de apuestas que no están autorizadas.

Estas acciones hacen parte de las estrategias integrales impulsadas por la Administración Local para recuperar el espacio público, prevenir delitos y garantizar entornos seguros para residentes, comerciantes y visitantes de Chapinero, especialmente en sectores con alta actividad nocturna y comercial como el Parque de los Hippies.

La Alcaldía Local de Chapinero continuará desarrollando este tipo de intervenciones en distintos puntos de la localidad y sobre todo en el sector del Parque de los Hippies como parte de su estrategia permanente de seguridad, convivencia y control, reafirmando su compromiso con una Chapinero más segura, ordenada y con espacio público para todos y todas