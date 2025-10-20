Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes octubre 20, 2025 -Dólar TRM $ 3,877.26 (vigente 21 de octubre) -Euro $ 4,464.70 -Bitcoin US$ 111.106,90 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 395,21 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,05 -Petróleo Brent US$ 57,52 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorTres establecimientos sellados y más de 30 comparendos en operativo integral de control en el Parque de los Hippies y en Chapinero Central Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 21 de octubre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 3 y 4 También podría gustarte Nacional Procuraduría abrió indagación a policías que habrían colaborado en atracó a un camión en Soacha, Cundinamarca Ariel Cabrera jueves agosto 8, 2024 Economía Venezuela rechaza suspensión de Mercosur Ariel Cabrera viernes diciembre 2, 2016 Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera miércoles mayo 17, 2023 Nacional 50 mil familias han salido de la pobreza extrema en Colombia según la Anspe Margarita Bedoya jueves noviembre 7, 2013