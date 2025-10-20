Mercenario estadounidense afirma que el «Cártel de los Soles» lo creó la CIA en la década de 1990 y su nombre salió de parche del uniforme militar

–(Foto Jordan Goudreau-silvercorpusa/Instagram). «No es ningún secreto que la CIA creó el Cártel de los Soles», aseguró el exboina verde y mercenario estadounidense Jordan Goudreau en una entrevista con el medio The Grayzone. Añadió concretamente que el denominado Cártel de los Soles, del cual se señala a Nicolás Petro como líder, fue creado por la Agencia Central de Inteligencia en la década de 1990.

«Lo hemos sabido desde hace bastante tiempo», dijo, y aseguró que la comunidad de inteligencia estadounidense ha estado involucrada durante décadas en operaciones vinculadas al narcotráfico y que obtiene beneficios de ello.

Además, precisó que este grupo de narcotraficantes creado por la CIA ni siquiera fue bautizado como Cártel de los Soles oficialmente. «El Cártel de los Soles es casi una broma entre nosotros porque, quiero decir, ellos no se pusieron ese nombre. Hay un parche en su uniforme que es un sol, y supongo que la DEA [la Administración de Control de Drogas de EE.UU.], o quien fuera, los llamó así», sostuvo.

«Pero la facilitación del tráfico de drogas por parte de la CIA a través de este grupo está bien documentada», agregó.

Asimismo, Goudreau explicó que las agencias de inteligencia estadounidenses operan con independencia de los cambios de gobierno y mantienen proyectos de máxima confidencialidad y de acceso restringido (TS/SCI, por sus siglas en inglés), lo que les permite «facilitar y reunir recursos» derivados del comercio de drogas. «Y esto es lo que están tratando de proteger», señaló.

Goudreau en mayo de 2020 se atribuyó la fallida operación Gedeón, en la que un grupo de exmilitares venezolanos y extranjeros tenían planeado sacar por la fuerza al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, de la presidencia.

Opinó que los actuales esfuerzos de Washington por presionar al Gobierno venezolano se enmarcan en la lógica geopolítica de la Doctrina Monroe, según la cual EE.UU. busca impedir que potencias, como Rusia o China, tengan influencia estratégica en el Caribe.

La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha elevado su tono beligerante contra Caracas desde el pasado agosto, cuando medios internacionales anunciaron un despliegue militar estadounidense en el Caribe sur para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga.

Del mismo modo, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto de Maduro bajo la acusación de estar al frente del llamado ‘Cartel de los Soles’, de cuya existencia no hay pruebas.

Asimismo, Trump confirmó la semana pasada que había autorizado a la CIA a operar en Venezuela.

Para Caracas, la verdadera intención de Washington con esas maniobras es forzar un cambio político que le permita al Gobierno estadounidense apoderarse de los recursos naturales que posee. El mandatario venezolano ratificó que su país está libre de cultivos de coca.

Por su parte, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseveró durante una reciente reunión del Consejo de Seguridad que las acciones estadounidenses en el Caribe no son ejercicios militares ordinarios, sino una «campaña descarada de presión política, militar y psicológica contra el Gobierno de un Estado independiente», es decir, Venezuela. Destacó que EE.UU. ha manifestado repetidamente su deseo de «un cambio de régimen» en el país sudamericano.

Por otro lado, calificó de «invención sin fundamento» el supuesto tráfico de drogas desde Venezuela a manos del «mítico Cártel de los Soles». En este sentido, recordó que la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito no considera a Venezuela centro de narcotráfico, ya que el 87 % de la cocaína llega a EE.UU. por el Pacífico, y subrayó que incluso el propio informe del Departamento de Estado de EE.UU. de este marzo no menciona a dicho cartel. (Información RT).