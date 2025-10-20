Petro baja el tono y hace una serie de propuestas a Donald Trump ¿qué plantea?

–El presidente Gustavo Petro sorprendió este lunes al bajar el tono frente a la fuerte confrontación con el mandatario estadounidense Donald Trump, tras el intercambio de insultos y señalamientos, en particular del «rey», y le hizo una serie de propuestas para enfrentar la creciente producción de drogas ilegales, tras reiterar que es consecuencia del creciente consumo en los EE.UU.

En una nueva nota en su cuenta en X, el mandatario colombiano hace énfasis en que las guerras que Colombia vive desde hace 5 décadas, primero urbana hasta 1993, después rural, «se deben al consumo de cocaína en EEUU, aunque han habido aportes de gobiernos estadounidenses a la paz de Colombia, han sigo exiguos y nulos en los últimos años».

Afirma que se ha construido «una especie de división del trabajo frente a la lucha contra los productores y comercializadores de cocaína» en la que «Colombia pone en realidad, el dinero y pone los muertes en la lucha, EEUU pone el consumo».

Además asegura que «el consumo en EEUU y el creciente consumo en Europa, son responsables de 300.000 asesinatos en Colombia y de un millón de muertos en América Latina».

Luego precisa que en los años de su gobierno es el que se ha hecho el mayor esfuerzo contra los narcotraficantes, deteniendo la expansión de los cultivos de hoja de coca, ahora solo crecieron un 3%, en el 2024, y la mitad de los cultivos, desde hace 3 años.

Destaca que ahora los cultivos «están abandonados en la selva, como dice el informe de la ONU, y hemos incautado como nunca en la historia, más de 2.800 toneladas de cocaína con ayuda de agencias de inteligencia europeas y norteamericanas a las que pedí la mayor de su colaboración, sin afectar las leyes nacionales».

Pero lamenta que «entonces se quita la única ventaja que se le habían dado a Colombia, en esta lucha desigual: las ventajas arancelarias, que en el gobierno de Trump, se volvieron nulas y ahora se amenaza en contra»

Agrega que así «destruyen todo Pacto posible sobre la lucha contra los narcotraficantes, cuyos fondos financieros en el mundo, no son perseguidos».

Por ello, para concluir, el presidente Gustavo Petro formula una serie de propuestas:

«Le propongo a Trump lo contrario: quitar aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial de Colombia, para fortalecer la producción lícita agraria, invertir en la reforma agraria para que el campesinado pase a tierras fértiles cerca a las ciudades y no adopte la selva como forma de sobrevivencia, estimular los espacios comerciales en EEUU para comprar, por contrato a largo plazo, productos agrarios de las zonas de sustitución de cultivos en Colombia, legalizar la exportación de canabis como cualquier bien, dada su exclusión de sustancia peligrosa en la ONU, fortalecer la política de prevención al consumo en los EEUU, estudiar científicamente si es necesaria la prohibición o más bien, el consumo responsable y regulado por el Estado, construir un tratado más eficaz de persecución de capitales y bienes de narcos en el mundo».

En trino aparte, el presidente Gustavo señala que el Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense.

Afirma que al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU. Están rotas unilateralmente por EEUU, no por nosotros y nos dejan libres, que no nos asuste ser libres, tenemos todo el mundo por delante trabajemos por recorrerlo, entenderlo y seducirlo los colombianos y colombianas sabemos cómo hacerlo.

«Cómo dice Trump, estamos fuera de control, es cierto. El único control real sobre una democracia, no lo ejercen extranjeros que odian migrantes y odian a los latinoamericanos; lo ejerce el propio pueblo. Trump no controla a Colombia, obedece solo al pueblo colombiano y latinoamericano, si quiere», complementa el jefe del Estado.

Añade que responderá «de manera inteligente» y subraya: «hemos mantenido las claúsulas del TLC que sobreviven, porque se nos ha dado la gana, pero el ministerio de comercio, tiene los decretos que aún no firmo, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad».

Anuncia que hoy repasará las medidas que tomará su gobierno, con la canciller, la vicepresidenta, el embajador nuestro en EEUU, la ministra de comercio y de agricultura, la encargada del programa de sustitución de cultivos ilícitos, el ministro de defensa, «la respuesta colombiana más inteligente a la amenaza irracional».

Dice que contará estos hechos en el consejo de ministros televisado por canales públicos, que espera sea transmitido por Teleantioquia, «no debe haber burbujas desinformativas en las regiones de Colombia. Antioquia también luchó por la independencia nacional, y por tanto, es republicana, democrática y grancolombiana».

Terminando afirmando: «La verdad os hará libres, decía Martí y hoy se sinceran las relaciones con EEUU».

Previamente, en la misma cuenta en X, el presidente Gustavo Petro respondió al señalamiento que le hizo Trump de ser «lider» del narcotráfico.

Al respecto, el mandatario colombiano hace las siguientes precisiones.

«No tengo más propiedad que mi casa que terminé antes de ser alcalde, que hice con mucho amor para mis hijos, y que aún debo una parte al banco.

No tengo más, así que este líder de narcotráficantes, como dice Trump, es algo extraño porque es algo Franciscano, aunque no exagero, llevo la última letra del alfabeto arameo en mi pulso, porque significa que el último será el primero, no en el cielo sino en la tierra.

Mi casa vale lo que la sala de una casa de las propiedades de Trump, pero me gusta, aún sabe a hogar, aunque no vive nadie en ella, como dice la antigua bella canción colombiana».