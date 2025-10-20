Petro pide a Nicolás Maduro y a María Corina Machado «abrir el sendero» para que Venezuela sea libre y así evitar la invasión de EE.UU que es por el petróleo

–El presidente Gustavo Petro exhortó tácitamente este lunes a Nicolás Maduro y a María Corina Machado a dialogar y buscar una salida frente a la pelea de Donald Trump que quiere invadir a Venezuela por el petróleo, advirtiendo que paradójicamente el mandatario estadounidense «solo ganará una gallina flaca desplumada, después de no sé tantos muertos», porque «el petróleo en 20 años no valdrá nada».

Petro afirma concretamente que «el pueblo venezolano no quiere ni invasiones, ni bloqueos ni amenazas sobre él, venga de quien provenga» y que sólo «quiere ser libre», pues, además, «no gusta de dictadores ni internos ni extranjeros, no gusta de Reyes, ya le quitó la cabeza a uno».

Los pronunciamientos los hizo Petro sobre un comentario que hizo el presbítero Luis García, director del Secretariado de Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Caracas y párroco de San José en Caracas, sobre la proclamación como Santos del médico José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles este domingo por el Papa León XIV. “Sin duda significa un signo de esperanza para Venezuela, Roma se llenó de peregrinos venezolanos ondeando banderas para vivir juntos este momento histórico”, afirmó el sacerdote.

El presidente Gustavo Petro afirma que dejar «libre» al pueblo venezolano,» es la mejor salida» y añade que así «encontrará la solución a sus problemas que, y solo lo sugiero, podría ser por fuera del petróleo y no con el petróleo, que trae males como en los países árabes, y mata la vida».

Petro hace énfasis en que «la gran paradoja de Trump es que quiere invadir por el petróleo, «pero -subraya– el petróleo en 20 años no valdrá nada. Ni con fracking ni sin él; la vida de la humanidad estará primero», para pronosticar que «Trump solo ganará una gallina flaca desplumada, después de no sé tantos muertos».

Petro indica que «Venezuela si se descarboniza, se llena de energías limpias, de energía juvenil emprendedora, bella como Colombia, la gran Colombia potencia mundial de la vida y corazón del mundo con Panamá y Ecuador, que se separan un poco ahora porque quieren verse como gringos, pero son profundamente latinoamericanos y el primero caribeño».

También indica que «una Venezuela sin petróleo empezaría a ser codiciada por el agua y el verde, pero sabría dominarse a sí misma, permitiría el poder de su pueblo embrujador».

Para concluir, Petro afirma: «A Maduro y a Corina les queda el camino de abrir este sendero, veremos cuál más generoso, pero es el sendero, en mi opinión, que desea el pueblo, y la democracia, hay que dejar expresarla, es la voluntad y la decisión del pueblo».

Previamente, el presidente Gustavo Petro advirtió a Donald Trump que su estrategia de juntar «la mal llamada guerra contra las drogas» con «la búsqueda real del petróleo», mediante ataques contra Venezuela, «es un doble fracaso».

«Si el estratega de Trump, para conseguir barato el petróleo de Venezuela, juntando la mal llamada guerra contra las drogas, a la búsqueda real del petróleo, es un doble fracaso», precisó el mandatario colombiano.

Y subrayó: «Fracasa la «guerra contra las drogas» porque nunca debió ser del dominio de policías y militares, sino de la salud pública, y fracasa el petróleo porque si seguimos por su senda codiciosa, se acaba la vida».