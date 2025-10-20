Embajador de Colombia en Washington fue llamado por Petro a consultas

–En un corto comunicado, la Cancillería de Colombia confirmó este lunes que el presidente Gustavo Petro llamó a consultas su embajador ante EE.UU., Daniel García-Peña. «La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informa a la opinión pública que, Daniel García-Peña, embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro Urrego y ya se encuentra en Bogotá», precisa el escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la misma nota, la Cancillería adelantó que en las próximas horas el Gobierno informará de los próximos pasos a tomar.

La decisión llega en un momento de máxima tensión entre los Gobiernos de Colombia y de EE.UU. Petro ha protestado enérgicamente por las acciones de Washington en el Caribe, tras los constantes ataques letales a más de media docena de embarcaciones.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a Petro de ser «líder del narcotráfico» y anunció la suspensión de todos pagos y subsidios a Colombia, así como la imposición de nuevos aranceles contra el país suramericano.