¿Qué es y para qué sirve el Simulacro Bogotá? Aquí le contamos

Foto: IDIGER.

El próximo 22 de octubre se adelantará el Simulacro Bogotá 2025. Las inscripciones están abiertas en el micro sitio:https://www.simulacro.idiger.gov.co/ para que la ciudadanía se vincule oficialmente y reporten su participación. La invitación es a que los habitantes de Bogotá se sumen y demuestren que la prevención es una tarea compartida.

¿Qué es el Simulacro Distrital?

El Simulacro Distrital de Preparación es un ejercicio que busca incrementar las capacidades de las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y públicas para probar las capacidades de respuesta, mejorarlas y sensibilizar a los habitantes de Bogotá.

Este esfuerzo colectivo apunta a una ciudad más conocedora frente al riesgo de desastres, con capacidades de respuesta por parte de todos los actores para el manejo, antes, durante y después de una emergencia.

¿Para qué sirve el Simulacro Distrital?

Fortalecer las capacidades en preparación para la respuesta de las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y públicas que habitan en Bogotá.

Probar las capacidades de los habitantes de la ciudad para actuar antes, durante y después de una emergencia.

Realizar ejercicios de evacuación que afiancen los aprendizajes en autoprotección, salida segura, identificación del punto de encuentro y toma de decisiones en emergencias.

Incluir a todas las personas en los ejercicios para construir aprendizajes colectivos.

Lo que debes saber del Simulacro Bogotá 2025: