Bogotá se convertirá en el epicentro de la creación sonora contemporánea

Foto: Idartes

Del 19 al 23 de noviembre se 2025, la Red de Escenarios Culturales del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) trae al público capitalino el primer Encuentro de Música Electrónica que será el espacio para una revolución sonora durante cinco días en diferentes escenarios icónicos de la ciudad. Este encuentro llega para consolidar a Bogotá como un laboratorio de creación y experimentación contemporánea, mediante el cual el sonido trasciende la escucha para convertirse en vibración, memoria, cuerpo y conexión, además reunirá a artistas, colectivos, marcas tecnológicas y público general en una plataforma que articula arte, tecnología y comunidad.

La programación se desplegará en los principales escenarios de la ciudad, como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán y sus espacios alternos como la Bahía, la Sala Gaitán, Salón de Espejos y el Teatrino, el Planetario de Bogotá, el Teatro El Ensueño, Teatro al Aire Libre la Media Torta, Teatro El Parque y los Escenarios Móviles, garantizando una experiencia descentralizada y accesible para todos los públicos. Quienes asistan podrán disfrutar de conciertos de gran formato, performances audiovisuales, instalaciones inmersivas, muestras circenses con música en vivo, talleres infantiles y una franja académica que conectará saberes y sonidos de distintas latitudes.

Además de su agenda cultural, este encuentro contará con una agenda académica llamada Resonancias 2025, que explorará cómo las memorias rítmicas y territoriales de América Latina están configurando un nuevo lenguaje global de la música electrónica. Será un espacio de pensamiento y creación en el que artistas, colectivos y gestores culturales podrán dialogar sobre las raíces, los procesos colaborativos y el poder transformador del sonido.

Con el respaldo de aliados estratégicos como Pioneer, Ableton, Moog, Native Instruments, academias de música, medios especializados y gestores culturales, el encuentro espera convocar a más de 7.000 personas en un encuentro que no solo busca entretener, sino activar la reflexión, la experimentación y la construcción colectiva en torno al arte sonoro.

Programación por escenario del Encuentro de Música Electrónica en Bogotá 2025

19 de noviembre

Lugar: Gaitán al Aire del Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Bahía)

Terror Cactus y Barrio Lindo (Arg.)

Visuales de Guache y Malegría

Hora: 7:00 p. m.

Entrada libre o gratis.

20 de noviembre

Lugar: Domo del Planetario de Bogotá.

Niebla Media Art (Col.), Milkorba (Fra.), Alex Musatov (Arg.), Cero39 (Col.), VJ Rabbeat (Ven.), Jappbeats (Ven.) y VJ Muluc (Ven.)

Hora: 7:00 p. m.

Entradas en Tuboleta.

21 de noviembre

Lugar: Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá

Concierto Gratis Tortazo Electrónico

Presentación de los Dj más representativos de los clubes de la escena electrónica bogotana: Juanita Blue (Kinder), Ela Cuadros (Gate), Kat Yusti (Kinder), Tadeo (Kinder), Iris (Gate), Surferrosa (Videoclub) y Destro (Octava)

Hora: 2:00 p. m.

Entrada gratis hasta completar aforo.

21 de noviembre

Lugar: Teatro El Ensueño

Circotronika: Presentación interdisciplinaria que fusiona música electrónica en vivo, visuales en tiempo real y expresión circense, ofreciendo una experiencia inmersiva y sensorial. DJ que combinan ritmos colombianos y latinos con sonoridades electrónicas, creando una mezcla potente y envolvente que conecta tradición y vanguardia. Su set será acompañado por percusión menor y proyecciones tipo mapping que transformarán el escenario en un espacio dinámico. Con la participación de Jhongo Beat, C-Tuan, Vj Natalia Vargas, Jade Cast, VJ Jake, Corporación Circo Willsam y artistas circenses independientes de Ciudad Bolívar.

Hora: 7:00 p. m.

Entradas en Tuboleta.

21 de noviembre

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Resonancia Cromática (Col.), la potencia audiovisual de Robbie Thomson – XFRMR (UK) y la energía electro-performática de Verlatour (Fra.).

Hora: 7:00 p. m.

Entradas en Tuboleta.

22 de noviembre

Lugar: Teatro El Parque de Bogotá

Electro Lab: construcción de instrumentos para música electrónica

Hora: 9:00 a. m.

*Para niñas, niños y jóvenes mayores de 11 años.

22 de noviembre

Escenario Móvil María Mercedes Carranza

Lugar: Plazoleta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano

Con la participación de cuatro de los clubes más representativos del circuito electrónico bogotano: Octava, Gate, Videoclub y Kinder, que presentarán DJ sets seleccionados de Juan Fernando Espitia (Videoclub), Steve Noize (Gate), Salvador (Videoclub), Bedriñana (Kinder), Sophya (Videoclub), Johanna Haze (Gate) y Paula Vélez (Octava)

Hora: 2:00 p. m.

Entrada gratis.

22 de noviembre

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán

La Payara (Col.), Joaquín Cornejo (Ecu.), Chancha Vía Circuito (Arg.) y Montoya (Col.)

Hora: 7:00 p. m.

Entradas en Tuboleta.

23 de noviembre

Lugar: Teatro El Parque de Bogotá

Electro Lab: construcción de instrumentos para música electrónica

Hota: 9 a. m.

*Para niñas, niños y jóvenes mayores de 11 años.

Más que un festival, el Encuentro de Sonidos Electrónicos 2025 es una apuesta cultural y ciudadana que sitúa a Bogotá como polo creativo del sur global. Su propuesta trasciende la fiesta para convertirse en un espacio en el que el arte, la tecnología y la comunidad se entrelazan en una experiencia sensorial y formativa que celebra la música electrónica como un lenguaje vital del presente.