    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 20 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 20 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 9281 – La 5ta 2 – Tarde 7202 – La 5ta 4

    Culona
    Día 7864 – Noche

    Astro Sol
    3603 – Signo Cáncer

    Pijao de Oro
    4847 – La 5ta 6

    Paisita
    Día 7863 – La 5ta 3 – Noche

    Chontico
    Día 5265 – La 5ta 6 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 5310 – La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 3253 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 984 – Noche

    Play Four
    Día 5975 – Noche

    Samán
    Día 7665

    Caribeña
    Día 4635 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 0920 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 8067 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 9568 – La 5ta 2 – Tarde 9513 – La 5ta 9

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte