Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 20 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 20 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 9281 – La 5ta 2 – Tarde 7202 – La 5ta 4
Culona
Día 7864 – Noche
Astro Sol
3603 – Signo Cáncer
Pijao de Oro
4847 – La 5ta 6
Paisita
Día 7863 – La 5ta 3 – Noche
Chontico
Día 5265 – La 5ta 6 – Noche
Cafeterito
Tarde 5310 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 3253 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 984 – Noche
Play Four
Día 5975 – Noche
Samán
Día 7665
Caribeña
Día 4635 – La 5ta 2 – Noche
Motilón
Tarde 0920 – La 5ta 5 – Noche
Fantástica
Día 8067 – La 5ta 6 – Noche
Antioqueñita
Día 9568 – La 5ta 2 – Tarde 9513 – La 5ta 9