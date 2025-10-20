Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 20 de octubre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 20 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 9281 – La 5ta 2 – Tarde 7202 – La 5ta 4

Culona

Día 7864 – Noche

Astro Sol

3603 – Signo Cáncer

Pijao de Oro

4847 – La 5ta 6

Paisita

Día 7863 – La 5ta 3 – Noche

Chontico

Día 5265 – La 5ta 6 – Noche

Cafeterito

Tarde 5310 – La 5ta 0 – Noche

Sinuano

Día 3253 – La 5ta 9 – Noche

Cash Three

Día 984 – Noche

Play Four

Día 5975 – Noche

Samán

Día 7665

Caribeña

Día 4635 – La 5ta 2 – Noche

Motilón

Tarde 0920 – La 5ta 5 – Noche

Fantástica

Día 8067 – La 5ta 6 – Noche

Antioqueñita

Día 9568 – La 5ta 2 – Tarde 9513 – La 5ta 9