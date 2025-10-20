Petro anuncia “decretos adicionales” al que baja las tarifas de energía

Foto: Ministerio de Minas y Energía

Mediante un trino publicado en su cuenta de X este sábado 18 de octubre, el mandatario anunció que “El decreto que pone un techo a la llamada bolsa de energía, que es un mecanismo especulador, será acompañado de varios decretos adicionales, con el fin de hacer cumplir el mandato constitucional en los servicios públicos».

Esto en respuesta a un artículo de Blu Caribe según el cual el impacto del decreto que “bajaría tarifas» de energía del país “podría ser limitado», pues según ese medio solo incidiría “en uno de los componentes tarifarios de la factura de energía».

En su trino el presidente fue más allá, al asegurar que “las tarifas deben reflejar los costos del servicio. Punto».

La información de dicho medio hacía referencia al decreto 1072 del 15 de octubre de 2025, expedido por el ministerio de Minas y Energía, mediante el cual se busca establecer lineamientos de política pública que permitan limitar el costo de la energía eléctrica y generar estabilidad tarifaria en el país.