Seria preocupación en Colombia por agravamiento de la crisis diplomática con EE.UU y las medidas económicas anunciadas por el presidente Trump

–Sectores empresariales y políticos de Colombia reaccionaron frente al agravamiento de la crisis de las relaciones con Estados Unidos y, ante todo, por las consecuencias en materia económica, que de hecho se avecinan teniendo en cuenta las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump de acabar ayudas y aplicar aranceles.

Así las cosas, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que retome la conversación a través de los canales oficiales y entre gobiernos, con el fin de plantear dudas, discrepancias o eventuales diferencias que se puedan presentar con otros países, especialmente con Estados Unidos.

«Las relaciones de Colombia con otros países, muy especialmente con Estados Unidos, que ha sido nuestro aliado por más de 200 años, deben tratarse con seriedad, con rigor y a través de los canales diplomáticos. Especialmente en momentos en los cuales existan potenciales crisis, debemos activar estos canales, que son el mecanismo que la humanidad ha definido para llevar a cabo las conversaciones más complejas que puedan surgir entre naciones», afirmó Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI.

El dirigente de la agremiación empresarial también advirtió sobre la inconveniencia de manejar conversaciones diplomáticas a través de las redes sociales, ya que este no debe ser el estándar con el cual funcione la diplomacia colombiana.

Dijo que el llamado a la responsabilidad. Las relaciones internacionales son uno de los principales retos y responsabilidades que tienen los distintos gobiernos. Para eso se creó la Cancillería y los mecanismos diplomáticos, que resultan especialmente valiosos cuando hay fricciones o desacuerdos», añadió.

Igualmente destacó que el respeto mutuo y el reconocimiento de la importancia de nuestras relaciones internacionales deben ser constantes en el actuar de las autoridades. Por eso, el llamado es a retomar un ejercicio diplomático serio, maduro y sereno que permita encausar adecuadamente las relaciones exteriores del país.

Mac Master señaló que la vía diplomática es el único camino para poder tramitar la relación con otros países, por esta razón hemos llamado a las autoridades para que abandonen la comunicación a través de las redes sociales y suman una conversación seria, serena y profesional con las autoridades de Estados Unidos.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo-Americana, afirmó que las declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro sobre Estados Unidos terminaron por abrir la posibilidad de un impacto comercial e hizo un llamado es al uso de los canales diplomáticos y anteponer los intereses del país a las ideologías.

«Colombia, que con esfuerzo ganó reputación de país decidido contra el narcotráfico, no puede pasar de ejemplo a paria. Debemos proteger esa credibilidad con hechos, resultados y transparencia», precisó.

Advirtió que si se dan afectaciones en materia de aumento de aranceles, se resta competitividad al producto colombiano y esto tiene impacto en el empleo y bolsillo de los colombianos.

Añadió que «no se pueden tomar a la ligera las implicaciones del mensaje de EE. UU.: sus efectos pueden golpear economía, empleo y programas sociales. Cuidar la relación bilateral es cuidar oportunidades para millones de familias».

Sostuvo que «la diplomacia es el camino para resolver las diferencias entre los dos países. Hay que poner por encima de los intereses del país sobre las ideologías. La lucha contra el narcotráfico requiere de la cooperación bilateral. Más allá de personas y coyunturas, están las instituciones —jueces, fiscales y Fuerza Pública, con medios y sociedad civil— que sostienen una lucha permanente contra el narcotráfico.

Finalmente, destacó que Colombia, que con esfuerzo ganó reputación de país decidido contra el narcotráfico, no puede pasar de ejemplo a paria. Debemos proteger esa credibilidad con hechos, resultados y transparencia».

El expresidente Álvaro Uribe planteó también la urgencia de recuperar la cooperación con EE. UU., fortalecer la seguridad, retomar la lucha efectiva contra el narcotráfico y aplicar una política de austeridad y transparencia en el Estado, identificándose con pronunciamientos que hicieron sobre el tema en un conversatorio la senadora y precandidata presidencial Paola Holguín y el también candidato Juan Carlos Pinzón.

En trino aparte, Uribe Vélez anotó que Colombia «tiene un profundo problema interno. El creciente dominio de la economía ilícita destruye la juventud, la familia, destruye la democracia, destruye nuestra nación. Además, nos crea un gran problema internacional que empieza con los Estados Unidos y se irá ampliando a toda la comunidad de países».

Añadió que Colombia, duele decirlo, entrega más de 1.800 toneladas de cocaína anualmente al mercado. Esto causa todo el mal interno y genera la más negativa reacción internacional.

«Tenemos que cambiar este rumbo que se reinició con el Acuerdo de la FARC de 2016, que le dio impunidad al narcotráfico, y ha continuado con la Paz Total. El único logro es la violencia y la destrucción interna», complementó.

Destacó que «se perdieran los buenos resultados que antes se habían obtenido, en parte gracias a los 11 mil millones de dólares aportados por los Estados Unidos en el Plan Colombia, y que finalmente quedaron desperdiciados».

Finalmente el exmandatario indicó: Para los neo comunistas el narcotráfico es una herramienta eficaz de destrucción de la democracia. Todo lo disfrazan en la búsqueda de la paz. Y hay muchos políticos que les hacen el juego. Vamos con decisión por un nuevo Gobierno, resuelto a transformar a Colombia lo cual necesita reconstruir la relación con los Estados Unidos».

El expresidente Iván Duque, por su parte, planteó:

«Petro está jugando con fuego en su pelea con EE. UU. y puede quemar la economía de Colombia».

Por separado, el partido Centro Democrático lamentó profundamente la decisión de Estados Unidos, aliado histórico y socio fundamental de Colombia, de suspender su cooperación económica, sumado al anuncio del presidente Donald Trump de elevar los aranceles a los productos nacionales lo que se constituye en duro golpe para toda la economía del país.

Añadió que estas graves noticias son consecuencia directa de la errática gestión del gobierno de Gustavo Petro y de su equivocada política de “Paz Total” y adicionó las siguientes precisiones:

-Tragedia nacional por el avance del narcotráfico

Colombia atraviesa una tragedia nacional: el país está inundado de cocaína, motor de la violencia y el crimen. Pasamos de 48 mil hectáreas de cultivos ilícitos al finalizar el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, a más de 300 mil, bajo la actual administración.

-Reconocimiento a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

Reconocemos con gratitud la labor valiente y sacrificada de nuestras Fuerzas Armadas, en especial de la Policía Nacional, que durante años han liderado la lucha contra el narcotráfico con resultados ejemplares. Hoy, por culpa del Gobierno Petro y la pérdida del apoyo estadounidense, su capacidad operativa y de inteligencia se verá seriamente afectada, debilitando la seguridad nacional y la estabilidad institucional.

-Exigencia de una política seria de seguridad y erradicación

Exigimos al Gobierno Nacional implementar una verdadera política de seguridad y erradicación de cultivos ilícitos, y restablecer de inmediato los canales diplomáticos con Estados Unidos para recuperar la cooperación que ha sido vital en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

-Aislamiento internacional y riesgos para la defensa nacional

La pérdida de ese apoyo no es un hecho aislado: parece formar parte de una estrategia del Gobierno Petro para aislar a Colombia de sus aliados tradicionales, debilitando su defensa frente al crimen organizado y acercándola a regímenes autoritarios como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Finalmente, preguntó al presidente Gustavo Petro: ¿Acaso este debilitamiento de la democracia y del Estado de Derecho es la excusa perfecta que usted y su gobierno usarán más tarde para convocar a una Constituyente que les permita imponer y perpetuar su modelo progresista de la Dictadura Constitucional, un modelo de gobierno autoritario que se disfraza de legalidad?

El exministro José Manuel Restrepo Abondano, afirmó: “Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Lo grave es que esto son solo muy malas noticias para Colombia y todos perdemos».

Subrayó que muy probablemente el presidente Gustavo Petro jugará a “victimizarse” y “cosecharlo” políticamente. Sin embargo, no deja de ser el único responsable del pésimo manejo de las relaciones diplomáticas y comerciales con USA ??. Tampoco dejará de ser responsable del desbordado aumento de coca en Colombia por la ausencia de acciones para controlarla y por un mal manejo del proceso de paz total que se ha convertido en una “paz narca”.

Advirtió que lo preocupante es lo que puede venir ahora: eventuales sanciones o aranceles que afecten una relación de más de 40.000 millones de dólares entre comercio exterior e inversión, millones de empleos que se podrían perder y menos recursos importantes de cooperación en sectores claves en seguridad y otros temas sociales.

Y agregó que Petro pone en dificultades sectores claves de Colombia ?? (cafetero, fruticola, floricultor, confecciones, construcción, minero, entre otros), miles de millones de de dólares en comercio exterior e inversión y cientos de miles de empleos.

«Esto no puede ser solucionado “jugando” a hacer política con el impasse. Y que no se les ocurra a escalar una guerra comercial con retaliaciones que terminarán afectando los precios de la canasta básica».

Mientras tanto, los precandidatos presidencial Mauricio Cárdenas y David Luna enviaron una carta al presidente Donald Trump en la cual la advierten que «son firmes opositores de las políticas fallidas y corruptas del actual gobierno colombiano, y creemos que es momento de reconstruir una relación bilateral basada en la confianza, la seriedad y el respeto mutuo» y exhortan al mandatario estadounidense «a no responder a las provocaciones de Gustavo Petro. Es un presidente impopular que no representa los intereses de la mayoría del pueblo colombiano. Sus acciones obedecen a fines personales, no a los de la Nación. Colombia es mucho más que la administración Petro».

Además piden Trump que su gobierno tenga en cuenta la profundidad de la alianza histórica entre nuestras naciones y agregan que «imponer aranceles contra Colombia no solo perjudicaría a los ciudadanos trabajadores que se consideran amigos naturales del pueblo estadounidense, sino que además le daría al presidente Petro un pretexto para presentarse como victima y ganar tracción política para sus ideas desastrosas».

El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores, Analdex, Javier Diaz Molina, expresó que ojala por el bien de Colombia y sus relaciones con los Estados Unidos estos temas se tramiten a través de los canales diplomáticos y no por las redes sociales: