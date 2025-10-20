Trump confirma que impondrá aranceles a Colombia y vuelve a arremeter contra Petro: «Es un lunático, tiene muchos problemas mentales»

–(Foto @CasaBlanca). El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este domingo las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham*, quien informó esta misma jornada que el mandatario tenía planeado imponer altos aranceles a Colombia como medida de presión, en medio del aumento de tensiones con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por el tema del narcotráfico.

«Leí la declaración del senador Graham y es correcta», dijo Trump a la prensa a bordo del Air Force One, señalando que dará más información al respecto este lunes.

Horas antes, Graham publicó en redes sociales que Trump anunciaría «hoy o mañana» la imposición de «importantes aranceles» a Colombia.

«He tenido hoy una conversación muy positiva con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a aquellos países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación. El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente de nuestra historia, y me ha informado de que va a golpear a Colombia —no solo a sus narcotraficantes y comerciantes de drogas—, sino también donde más duele, en el bolsillo», escribió Graham en X.

La medida surge en el marco de las tensiones que ambos países protagonizan desde que Washington desplegó su fuerza militar en aguas caribeñas y comenzó a bombardear lanchas que supuestamente van cargadas de narcóticos con destino a EE.UU.

Igualmente, el presidente Donald Trump, volvió a arremeter contra su par colombiano, Gustavo Petro, calificándolo de «lunático».

«Colombia está fuera de control, y ahora tienen el peor presidente que han tenido nunca. Es un lunático que tiene muchos problemas, problemas mentales», declaró a los periodistas a bordo del Air Force One.

Previamente, el presidente estadounidense acusó al Gobierno colombiano de «promover activamente la producción masiva de drogas» y advirtió de que, si Petro no actúa, Washington lo hará «de manera no amable». Además, lo calificó de «líder del narcotráfico ilegal» y anunció la suspensión de toda ayuda económica a Colombia.

«Petro, un líder con baja popularidad y muy mal valorado, que además tiene una lengua larga hacia EE.UU., haría bien en cerrar de inmediato estos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de manera amable», escribió en su cuenta de Truth Social.

Por su parte, Petro rechazó los señalamientos y aseguró que el presidente norteamericano está siendo «engañado por sus logias y asesores», y afirmó que ha sido precisamente él mismo quien más ha combatido las estructuras criminales del narcotráfico en Colombia. «El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia fue, en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo», escribió Petro en su cuenta de X.

La escalada de tensiones se produce en medio de un clima diplomático delicado entre Bogotá y Washington, tras el pasado incidente en el mar Caribe en el que fuerzas estadounidenses bombardearon una lancha que, según Colombia, se encontraba en aguas territoriales del país y presuntamente era colombiana. (Información RT).