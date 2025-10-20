Exitosamente se cumplieron elecciones de los Consejos de Juventud; se integraron en 1.099 municipios y 33 localidades de Bogotá, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta

–Un parte de éxito dio la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el desarrollo de las segundas elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud: los votantes aumentaron y los votos nulos disminuyeron. Se conformaron los nuevos Consejos en 1.099 municipios y 33 localidades de los distritos de Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.

Un total de 1.500.444 jóvenes entre los 14 y 28 años acudieron a las urnas en todos los municipios del país para ejercer su derecho al voto y elegir a quienes los representarán en los Consejos Municipales y Locales de Juventud durante los próximos cuatro años.

La jornada electoral registró los siguientes resultados preliminares (99,96 %):

– 780.185 votos por partidos y movimientos políticos, equivalentes al 53,35 %.

– 411.679 votos por listas de jóvenes independientes, correspondientes al 28,15 %.

– 270.398 votos por el sector de procesos y prácticas organizativas, que representan el 18,49 %.

La autoridad electoral destacó que en las segundas elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud el número de votantes aumentó en un 18,44 %, frente a las elecciones juveniles realizadas en 2021. También es de resaltar que gracias al nuevo diseño de la tarjeta electoral se pasó del 23,11 % de votos nulos en el 2021 a tan solo el 1,98 % en estos comicios.

“Vivimos una jornada llena de esperanza democrática. Con su participación, los jóvenes colombianos nos demostraron su interés en lo público, en la democracia y en la construcción de un mejor país. Felicito a quienes con entusiasmo aprovecharon esta gran oportunidad que les ofrece la democracia colombiana para ser protagonistas de la toma de decisiones, afirmó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, quien también agradezco a todas las instituciones que apoyaron la promoción del voto juvenil”.

Aseguró que la logística electoral fue impecable y que el proceso de transmisión, digitalización, consolidación y divulgación de los resultados del preconteo de votos de las 19.869 mesas instaladas fue rápido y eficiente. Además, resaltó el trabajo de los jurados de votación y los funcionarios de la Registraduría en todo el territorio nacional.

Todo el equipo técnico, logístico y operativo garantizó un proceso ágil, transparente y en completa normalidad. #GrandesXElección? pic.twitter.com/rGiKKKlORi — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 19, 2025



“Gracias al esfuerzo y responsabilidad de los jurados de votación y del equipo de la Registraduría Nacional, fue posible conocer los resultados preliminares de estas elecciones de manera tan ágil. Valoramos profundamente su labor y compromiso con la democracia colombiana”, concluyó.

El registrador advirtió a los interesados que todos los resultados del preconteo de las votaciones pueden descargar de manera gratuita la aplicación ‘Resultados CMLJ 2025’ en Google Play y App Store o ingresar a la página web de la entidad, www.registraduria.gov.co, donde también están disponibles los formularios E-14J o actas electorales de cada

mesa de votación.