Comienza la construcción de la nave central de la Estación 7 de la Línea 1 del Metro

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Continua la construcción del sueño que moverá a 1.800 pasajeros en cada uno de los 30 trenes de la Línea 1 y esta vez te contamos que inician las obras de la nave central de la Estación 7 en la intersección de la avenida carrera 68 con avenida Primero de Mayo en límites entre las localidades de Puente Aranda y Kennedy. Por estos trabajos hay nuevos cierres y desvíos. ¡Conoce detalles!

Es por lo que, a partir del lunes 20 de octubre de 2025, inició la construcción de la nave central de la Estación 7, que se prolongarán por 12 meses, aproximadamente, durante las 24 horas.

Para continuar con estas actividades es necesario realizar el cierre total de la calzada rápida en el costado occidental de la avenida carrera 68, en sentido norte a sur, con avenida Primero de Mayo. Además, el tráfico en sentido norte a sur se desviará a la calzada lenta del mismo costado; la cual será adecuada para garantizar la continuidad del recorrido habitual.

Además, la ciclorruta de la avenida carrera 68 se trasladará a la calzada mixta oriental, entre la calle 27 sur y la transversal 53.

Conoce a continuación detalles de estas obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá a través de la siguiente pieza gráfica de la Empresa Metro de Bogotá (EMB):

Mapa 1. Zona de obras, desvíos y cierres.

Finalmente, los ciudadanos que quieran conocer más sobre el desarrollo de las obras en esta parte de la ciudad podrán acercarse a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la calle 26 sur #68I-12/18 de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.