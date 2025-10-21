    • Bogotá

    ¿Quiénes pueden participar en el Simulacro Bogotá de este miércoles 22 de octubre?

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de personas que participaron en el Simulacro DistritalFoto: IDIGER.

    El Gran Simulacro Bogotá 2025 se realizará este miércoles 22 de octubre, en un único horario para todos los participantes a las 10:30 a. m. No importa si se pertenece a una empresa, entidad pública o privada, colegio, universidad, jardín infantil o comunidad: todos inician a la misma hora. ¡Conoce los detalles y vincúlate!

    Las inscripciones están abiertas en el micro sitio: https://www.simulacro.idiger.gov.co/  para que la ciudadanía se vincule oficialmente y reporten su participación. La invitación es a que los habitantes de Bogotá se sumen y demuestren que la prevención es una tarea compartida.

    ¿Quiénes pueden participar en el Simulacro Distrital? 

    Todas las personas que se encuentren en Bogotá. Comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y públicas, entre otros.

    Recuerda que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) únicamente tiene competencia en Bogotá. Si perteneces a otro lugar consulta con tu respectiva Alcaldía sobre cómo participar en el simulacro organizado para ese municipio o ciudad.

    ¿Para qué sirve el Simulacro Distrital?

    • Fortalecer las capacidades en preparación para la respuesta de las comunidades, instituciones educativas, organizaciones, empresas y entidades privadas y públicas que habitan en Bogotá.
    • Probar las capacidades de los habitantes de la ciudad para actuar antes, durante y después de una emergencia.
    • Realizar ejercicios de evacuación que afiancen los aprendizajes en autoprotección, salida segura, identificación del punto de encuentro y toma de decisiones en emergencias.
    • Incluir a todas las personas en los ejercicios para construir aprendizajes colectivos.

    Este 2025, la meta es que más hogares, organizaciones y empresas se sumen y demuestren que la preparación es una responsabilidad compartida. Además, de medir la capacidad de reacción, el simulacro servirá para fortalecer la articulación entre entidades públicas, privadas y comunitarias, un ejercicio que en 2024 movilizó cerca de tres millones de personas y más de 22.000 organizaciones, siendo evidencia del compromiso creciente de la ciudad con la prevención.

    Giovanni Alarcón M.
