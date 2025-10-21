Ecuador dejó en libertad a sobreviviente de ataque de EE.UU. a submarino en el Caribe

–Por falta de evidencias, las autoridades ecuatorianas dejaron en libertad este lunes a Andrés Fernando Tufiño, sobreviviente con un ciudadano colombiano en el bombardeo ejecutado por fuerzas estadounidenses contra un «narcosubmarino» en el mar Caribe, el pasado 16 de octubre.

La Fiscalía no halló «evidencias ni indicios de que el hombre hubiera cometido algún delito» que permitiera abrir un proceso penal, según confirmó la misma entidad vía WhatsApp. Tufiño, detenido por la Marina de EE.UU. y posteriormente deportado a Quito, fue atendido en un hospital y luego quedó en libertad.

«Al no existir ninguna noticia del delito que haya sido puesta en conocimiento de esta Institución, que advierta de la comisión de un delito en territorio ecuatoriano, no se lo podía retener», señaló la entidad. «Tampoco tenía procesos pendientes en su contra», agregó.

El pasado sábado, el presidente Donald Trumn en su cuenta Truth Social, que «un enorme submarino» especialmente cargado con fenatinolo y otras sustancias ilegales había sido destruido. Añadió que cuatro «narcoterroristas» estaban a bordo de ese submarino, 2 de los cuales fueron abatidos, y los 2 restantes «están siendo retornados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento».

Trump muestra ataque a un "submarino narco". El submarino navegaba rumbo a EE.UU. siguiendo una ruta de narcotráfico "bien conocida", detalló.

El presidente Daniel Noboa expresó el lunes a Trump en la red social X que su nación «se mantiene firme en la lucha mundial contra el narcotráfico y la minería ilegal, desafíos que exigen la unidad entre las naciones comprometidas con la paz y la prosperidad».

A inicios de septiembre pasado, el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio anunció una ayuda de casi 20 millones de dólares a Ecuador para enfrentar la violencia de numerosas bandas narcotraficantes y designó a dos de ellas como organizaciones terroristas.

Noboa sostiene una guerra contra el narcotráfico, que en su disputa por el poder ha convertido al país en uno de los más violentos de Latinoamérica.

Desde agosto pasado, Washington mantiene un despliegue de buques y aviones de guerra en aguas internacionales del Caribe en una operación para frenar el tráfico de drogas de América Latina hacia Estados Unidos.

En medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, al menos siete embarcaciones que presuntamente transportaban drogas han sido atacadas con saldo de 27 muertos. (Información DW).