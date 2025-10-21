    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Publicado el

    -Dólar TRM $ 3,876,60 (vigente 22 de octubre)
    -Euro $ 4,513.00
    -Bitcoin US$ 110.942,90

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,65%
    -UVR: $ 395,25
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 4,12
    -Petróleo Brent US$ 57,82

    Ariel Cabrera
