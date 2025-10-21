Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes octubre 21, 2025 -Dólar TRM $ 3,876,60 (vigente 22 de octubre) -Euro $ 4,513.00 -Bitcoin US$ 110.942,90 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 395,25 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,12 -Petróleo Brent US$ 57,82 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorHasta hoy 21 de octubre se puede reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 22 de octubre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 5 y 6 También podría gustarte Economía La cobertura celular en Colombia es hoy del 84% Giovanni Alarcón M. miércoles diciembre 3, 2008 Ciencia y Tecnología Gobierno ejecutó obras por casi $240.000 millones en infraestructura aeroportuaria del país Giovanni Alarcón M. viernes mayo 7, 2021 Economía 4×1.000 no aplicará para cuentas con sumas menores a $9,6 millones Iván Briceño miércoles enero 15, 2014 Nacional Resultados de las loterías y chances de este martes 5 de marzo en Colombia Ariel Cabrera miércoles marzo 6, 2019