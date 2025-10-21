Hasta hoy 21 de octubre se puede reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá

Foto: Secretaría de Educación del Distrito.

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) le recuerda a las familias que hasta este martes 21 de octubre de 2025 podrá redimirse el tercer pago correspondiente al subsidio de transporte escolar, modalidad tarjeta TuLlave. En este sentido, los beneficiarios de esta modalidad deben realizar de forma inmediata, en las taquillas de TransMilenio o del SITP, la respectiva recarga en la tarjeta personalizada del estudiante para no perder el abono.

Respecto a la modalidad DaviPlata, el subsidio podrá reclamarse hasta el 29 de octubre, fecha a partir de la cual ya no será posible validarlo. Para tal efecto pueden ingresar a la aplicación o a www.daviplata.com, verificar que el subsidio aparezca en el saldo disponible y realizar el retiro a través de los cajeros automáticos Davivienda, en oficinas bancarias o corresponsales autorizados.

Es importante recordar a las y los padres, madres y/o acudientes del beneficiario que deben mantener actualizados los datos del estudiante en el SIMAT, especialmente el número de cédula, nombre y número celular del acudiente (responsable), ya que son fundamentales para las notificaciones del pago.

Los Subsidios de Transporte Escolar (STE) hacen parte del Programa de Movilidad Escolar – PME, estrategia de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) que contribuye al acceso y permanencia de las niñas, niños y jóvenes en las instituciones educativas distritales, ofreciendo un apoyo económico que cubre parte del costo del transporte que utilizan para desplazarse hacia y desde sus colegios.

Canales de atención y consulta para el subsidio de transporte escolar en Bogotá

Para resolver dudas sobre el subsidio de transporte escolar, las familias pueden contactarse a través de los siguientes canales: