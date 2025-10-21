Petro cuestiona fallo de Tribunal Superior de Bogotá que revocó condena al expresidente Uribe y anuncia la recolección de firmas del poder constituyente

–«El tribunal superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la corte Suprema de justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad».

Las precisiones las hizo el presidente Gustavo Petro, en referencia a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de excluir las interceptaciones a la línea telefónica del exmandatario como prueba, al considerar que fueron ilícitas y vulneraron su derecho a la intimidad.

«Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia», agrega el jefe del Estado.

También afirma que «ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país».

Además señala que en la comisión de acusaciones ya buscan, los que están metidos en el desfalco del Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), el golpe de estado» y puntualiza:

«Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo».

Finalmente precisa: «Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente».