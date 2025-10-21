Petro desafía a Trump: «Hay dos caminos con Trump, o que Trump cambie o sacan a Trump»

–Para cerrar una entrevista que concedió al periodista Daniel Carbonell, luego de refutar las afirmaciones de su homólogo Donald Trump de que «Colombia está fuera de control», que consideró ofensivas, el presidente Gustavo Petro lanzó un abierto desafío al mandatario estadounidense: «Hay dos caminos con Trump, o que Trump cambie o sacan a Trump».

Petro sostuvo que Colombia está fuera de control, pero del presidente Trump. «Colombia está fuera de control… De Trump…porque en una democracia quien controla un gobierno no es un presidente extranjero sino el propio pueblo que eligió al presidente, no de Trump. No es rey en Colombia. Aquí no aceptamos reyes. Punto», precisó.

Añadió que está dispuesto a hablar con el presidente estadounidense pero «de tú a tú», «como republicanos» y sin problemas, tal y como lo hizo en cuatro oportunidades con su antecesor, Joe Biden. «Pero a darnos órdenes, no señor», advirtió

Petro estableció que el punto de inflexión para el deterioro de las relaciones con Washington fue su negativa a aceptar migrantes encadenados y esposados, que habían sido deportados bajo las nuevas políticas de la Casa Blanca.

«Devolví los aviones. No le gustó a Trump, porque a Trump no le gustan los hombres libres, porque él quiere ser rey. Y quiere tener siervos, no personas libres, ni en su propio pueblo», precisó.

El mandatario colombiano aclaró que no amenazó a Trump. «Solo dije que Trump cambie su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo como el genocidio en Palestina, por políticas de vida. Si no hay ese cambio pues el propio pueblo de los EEUU cambiará a Trump, porque no se puede ir al suicidio general».

Estableció que su posición frente a los gobiernos de Estados Unidos ha sido clara y coherente. “He hablado directamente con el expresidente Biden y, a través de enviados, con Trump. Las actitudes han sido diferentes —decente con Biden, grosera e ignorante con Trump—, pero el hecho es el mismo: mis críticas se basan en la política mundial que termina afectando a Colombia”.

De otro lado, Petro aseguró: “No es cierto que estemos inundados de cocaína, no es cierto que estemos inundando al mundo de cocaína. El mundo se está llenando, primero en Estados Unidos, de fentanilo que es 30 veces peor y no se tiene en cuenta una política de mitigación del daño”.

Agregó que Estados Unidos que la política antidrogas que ha construido Estados Unidos «es una política de dominación sobre Colombia y América Latina. Matan 1 millón de latinoamericanos y no ha disminuido un gramo de cocaína en la demanda de los Estados Unidos, que también aumenta en Europa”, complementó.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro se refirió al Tratado de Libre Comercio, TLC y señaló que este debió haberse negociado con los campesinos colombianos. «De haber sido así, afirmó, el resultado habría sido acabar el narcotráfico, no estimularlo».

“Se firma el TLC, se arruinaron parte de millones de hectáreas que se sembraban en papa, maíz, entre otras cosas, y aumentó la producción de cocaína”, puntualizó.

Por separado, en su cuenta en X, el presidente Petro afirmó que «el TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense» y añadió que «al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU. Están rotas unilateralmente por EEUU, no por nosotros y nos dejan libres, que no nos asuste ser libres, tenemos todo el mundo por delante trabajemos por recorrerlo, entenderlo y seducirlo. Los colombianos y colombianas sabemos cómo hacerlo. Cómo dice Trump, estamos fuera de control, es cierto. El único control real sobre una democracia, no lo ejercen extranjeros que odian migrantes y odian a los latinoamericanos; lo ejerce el propio pueblo. Trump no controla a Colombia, obedece solo al pueblo colombiano y latinoamericano, si quiere».

Además, señaló: «Yo responderé de manera inteligente, hemos mantenido las claúsulas del TLC que sobreviven, porque se nos ha dado la gana, pero el ministerio de comercio, tiene los decretos que aún no firmo, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad».

«La verdad os hará libres, decía Martí y hoy se sinceran las relaciones con EEUU».

En la entrevista, Petro reiteró que Estados Unidos no debió imponer ningún arancel a Colombia, dado que existe un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

Por otro lado, Petro se refirió a la situación planteada por Trump con su despliegue militar en el Caribe y los ataques a las embarcaciones supuestamente del narcotráfico, advirtiendo que la amenaza no ha sido solo para Venezuela, sino para Colombia pues «ya los mismos misiles que caen en Gaza caen en el mar Caribe, cerca a nosotros».

Al respecto, recordó que Estados Unidos afirmó que el pasado 16 de septiembre una lancha -presuntamente del ELN- fue atacada por su pie de fuerza en el Mar Caribe, e hizo alusión al colombiano que sobrevivió a ataque.

«Investigamos si el mar territorial o no. No nos han querido pasar las coordenadas. Así que ante eso, ¿qué? ¿Un presidente se calla y se arrodilla? ¿O un presidente habla con la dignidad de la humanidad?», puntualizó.

