Petrobras hará exploraciones de petróleo inmediaciones de la Amazonía

–El gigante energético Petrobras anunció este lunes que recibió el visto bueno de parte del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para comenzar a perforar en busca de petróleo a unos 500 kilómetros de la desembocadura del río Amazonas y 175 kilómetros de la costa del estado de Amapá, a días de que se celebre la cumbre climática mundial COP30 en Brasil.

La agencia reguladora ambiental brasileña Ibama dio luz verde para perforar un pozo exploratorio en aguas profundas del denominado Margen Ecuatorial, cerca de la desembocadura del caudaloso cuerpo fluvial, un proyecto de Lula muy criticado por ambientalistas.

La perforación está programada para comenzar de «inmediato», con una duración estimada de cinco meses, según Petrobras. El potencial de estos nuevos yacimientos es considerable, estimado en 10.000 millones de barriles.

Organizaciones ambientalistas rechazan el proyecto, auspiciado por Lula

La exploración de esta nueva frontera para el petróleo brasileño puede parecer paradójica para un país que intenta posicionarse a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático y sobre todo porque Brasil acogerá la COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém entre el 10 y el 21 de noviembre.

Ibama había negado a Petrobras una licencia de exploración en 2023, al sostener que la compañía no había presentado las garantías necesarias para proteger la fauna en caso de un derrame de petróleo.

Ante las críticas de organizaciones ambientalistas, Lula sostiene que la extracción de hidrocarburos es necesaria para costear el cambio hacia energías limpias.

El río Amazonas no solo es el más largo del mundo, superando al Nilo por casi 140 kilómetros… también es el río con mayor volumen de agua del planeta. Transporta más agua que los siguientes siete ríos más grandes juntos. Un verdadero gigante natural que atraviesa la selva más… pic.twitter.com/cGiW1Ifv1r — Curionosis (@Curionosis) October 15, 2025



Brasil es el mayor productor de petróleo de América Latina, con 3,4 millones de barriles por día en 2024, aunque la mitad de su energía proviene de fuentes renovables. (Información DW).