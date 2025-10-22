Alcalde Galán presentó el megaproyecto de La Nueva Calle 13 y anunció la licitación de los tramos 3, 4, 5 y 6

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Fredy Gómez.

Este miércoles 22 de octubre de 2025, fue presentado de manera formal el proyecto de renovación de la la Nueva Calle 13 en el occidente de Bogotá.

El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, la secretaria Distrital de Movilidad, Claudia Díaz, la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz; y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, anunciaron la apertura del proceso de licitación de los tramos 3, 4, 5 y 6 que transformarán este corredor vial y con el que se habilitará una troncal del Sistema Integrado de Pransporte Público (SITP), con TransMilenio, que mejorará la calidad de vida de millones de personas, y que tendrá una inversión de los nuevos tramos superior a los $ 2,4 billones entre obra e interventoría.

“Este es el análisis general de lo que será el proyecto: 11,62 kilómetro en total tendrá la Nueva Calle 13. Este corredor es fundamental para Bogotá por lo que significa en términos de carga. Esto va a ayudarnos a reducir el impacto ambiental que tiene este corredor. En transporte público, la meta es atender una demanda cercana a los 200.000 pasajeros al día”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario destacó que el proyecto beneficiará directamente a más de 1,6 millones de ciudadanos, mejorando la conectividad entre Bogotá y el occidente del país, y priorizando espacios seguros para peatones y ciclistas.

“La Nueva Calle 13 cambiará por completo la relación de Bogotá con su entorno: transformará la entrada de carga, el transporte público y el espacio público. Será un corredor estratégico para la ciudad”, añadió Galán.

Los nuevos tramos van desde la carrera 69F hasta el límite occidental de la ciudad, completando así la conexión con los tramos 1 y 2, desde la intersección de Puente Aranda, donde se conectan la calle 13 con la avenida calle Sexta, la avenida de Las Américas y la avenida carrera 50.

Por su parte, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, recordó que el proyecto enfrentó dificultades en la administración anterior, cuando varias licitaciones fueron declaradas desiertas.

“Este proyecto fue declarado desierto tres veces porque no hubo oferentes. Al llegar esta administración, revisamos los pliegos y encontramos precios bajos y Administración, Imprevistos, Utilidad (AIU) no acorde. Ajustamos las condiciones, incorporamos jornadas nocturnas y más recursos para garantizar su ejecución eficiente y oportuna”, explicó Molano.

La Nueva Calle 13: una obra que transformará el occidente de Bogotá

Toda La Nueva 13 es un megaproyecto de 11,62 kilómetros, en el que se construirán carriles exclusivos para TransMilenio, 8 carriles para tráfico mixto, 13 estaciones sencillas y una estación cabecera, 22,9 kilómetros ciclorruta y más de 510 mil metros cuadrados de espacio público, de los cuales cerca de 200 mil metros cuadrados son de zonas verdes.

También, contará con 20 puentes peatonales y 10 vehiculares nuevos, entre los que se encuentra la megaestructura de tres niveles que conectará de una manera más eficiente y rápida los 4 puntos cardinales en la intersección de Puente Aranda.

¿Cómo se ha desarrollado este proyecto?

Este proyecto enfrentó varios retos: inicialmente, en la administración anterior, fue concebido en 5 tramos, de los cuales 4 salieron a licitación en 2022. Sin embargo, solo fueron adjudicados los tramos 1 y 2. Los tramos 3 y 4 se declararon desiertos en tres procesos de licitaciones diferentes, realizados entre 2022 y 2023. El tramo 5, que correspondía al patio-taller, no salió a licitación.

En el 2024, la Administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán realizó una revisión técnica de los procesos declarados desiertos y, como resultado, se hicieron mejoras en el nuevo proceso de estructuración, entre las que se destacan:

Subdivisión de los tramos 3 y 4 en los tramos 3, 4, 5 y 6.

Aumento del AIU (Administración, Imprevistos, Utilidad) como consecuencia de los nuevos plazos y consideraciones adicionales (trabajo nocturno y aumento del número de trabajadores, entre otras).

Se contará con los predios necesarios al momento de iniciar las obras.

Desde julio de 2025, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) publicó el proyecto de pliego para la licitación de los contratos de obra de los tramos del 3 al 6 de la Nueva Calle 13, para que sean adjudicados antes de finalizar el presente año e inicien las etapas de preconstrucción en el primer trimestre del 2026, esperando el inicio de la fase de construcción en el segundo semestre de 2027 y finalicen las obras en el 2030.

La Nueva Calle 13 arrancó su construcción con pie derecho, gracias a la demolición controlada por implosión de los puentes de la intersección de Puente Aranda, un hecho histórico al ser la primera infraestructura vial de estas características implosionada en Bogotá.

Este procedimiento, correspondiente al Tramo 1, se realizó siguiendo la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán de asegurar previamente todos los predios necesarios para evitar retrasos en la obra de la nueva megaestructura de tres niveles. Con esto, se garantizará entregar los puentes de los niveles 2 y 3 en el 2027, y todo el tramo finalizado en el 2028.

Características del proyecto por tramos

Tramo 1: ya está en obra, se realizó la implosión del anterior pulpo el pasado 12 de octubre, se ubica en la intersección de Puente Aranda (avenida calle 13 con avenida Sexta, avenida Las Américas y la avenida carrera 50) y se construirá una nueva megaestructura de tres niveles:

Glorieta de primer nivel (tráfico mixto): 200m de diámetro, con 3 carriles mixtos.

Glorieta de segundo nivel (buses TransMilenio): 100 m de diámetro con 2 carriles exclusivos para TransMilenio.

Tercer nivel (tráfico mixto): 2 puentes mixtos de 3 carriles cada uno que conectarán la avenida de Las Américas en ambos sentidos.

Además, tendrá 3 semideprimidos bicipeatonales, 2 kolómetros de ciclorruta y más de 100 mil metros cuadrados de espacio público, de los cuales casi la mitad serán de zonas verdes. Su inversión es de más de $506 mil millones (obra e interventoría).

Tramo 2: con una inversión de más de $ 720 mil millones (obra e interventoría), va desde la carrera 55 hasta la carrera 69F. Tiene una longitud de 2,67 kilómetros, contará con 4 estaciones, 5 puentes peatonales y 2 puentes vehiculares.

Tramo 3: va desde la carrera 69F hasta la intersección de la avenida Ciudad de Cali (costado oriental) tiene un valor estimado de más de $ 537 mil millones (obra e interventoría), con una longitud de 1,65 kilómetros, tendrá 2 estaciones, 3 puentes peatonales y 1 puente vehicular.

Tramo 4: va desde la intersección avenida Ciudad de Cali, hasta carrera 100, tendrá una longitud de 2,23 kilómetros, donde se construirán 3 estaciones, 4 puentes peatonales, 1 puente vehicular y el complemento de la oreja conectante suroriental en la avenida Ciudad de Cali y la avenida Fontibón. Su construcción tendrá un valor de $ 629 mil millones (obra e interventoría).

Tramo 5: se extiende hasta la carrera 126, tendrá un valor de inversión de $ 662 mil millones (obra e interventoría) y tendrá al servicio de la ciudadanía 4 estaciones, 5 puentes peatonales y 1 puente vehicular en sus 2,53 kilómetros de extensión.

Tramo 6: llega hasta el límite del Distrito Capital, y en sus 1,42 kilómetros se encontrará la estación cabecera (un punto de inicio y fin de las rutas troncales), 3 puentes peatonales y un puente vehicular. La inversión será de $ 586 mil millones (obra e interventoría).

Tramo 7: corresponde al patio-taller, atenderá una flota eléctrica. Hará parte de un proceso de selección diferente que actualmente se encuentra en estructuración técnica. Tendrá una inversión de $ 220 mil millones (obra e interventoría).