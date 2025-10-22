Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles octubre 22, 2025 -Dólar TRM $ 3,900.82 (vigente 23 de octubre) -Euro $ 4,509.20 -Bitcoin US$ 107.191,30 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 395,29 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,20 -Petróleo Brent US$ 59,30 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorAlcalde Galán presentó el megaproyecto de La Nueva Calle 13 y anunció la licitación de los tramos 3, 4, 5 y 6 Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 23 de octubre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 7 y 8 También podría gustarte Nacional Una joven es la primera víctima mortal por pólvora en 2013 Iván Briceño domingo diciembre 8, 2013 Nacional Farc detonaron mocicleta-bomba en San Vicente del Caguan, sin consecuencias graves Ariel Cabrera jueves octubre 6, 2011 Nacional Denuncian que falsos damnificados llegan a Salgar en busca de ayudas Andres Felipe Gama jueves mayo 21, 2015 Judicial Extinción de dominio a bienes de israelí avaluados en 4 mil millones Iván Briceño martes diciembre 15, 2009