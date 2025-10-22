Bogotá avanza en obras que fortalecen el abastecimiento de agua en Chingaza

Foto: Acueducto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) avanza en la ejecución del proyecto Río Blanco, que comprende la construcción, entrega y puesta en operación de nuevas obras de captación (bocatomas) en las quebradas Peñas Blancas, Charrascales, Chocolatal, Calostros, El Mangón y Barro– Plumaraña, ubicadas en el páramo de Chingaza.

Con una inversión de $30.832 millones, el proyecto también contempla la renovación de la línea de conducción hacia el pozo No. 1 del sistema Ventana, en los túneles de Chingaza; la estabilización de la vía de acceso; y la instalación de una línea eléctrica de

11,4 kV, junto con una red de fibra óptica para monitoreo y automatización.

“Estas obras consisten principalmente en la adecuación de las captaciones de seis quebradas que, en promedio, aportan 600 litros por segundo, fortaleciendo la seguridad hídrica, especialmente en épocas de sequía”, según Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Con la culminación del proyecto, se alcanzarán los caudales concesionados del subsistema Río Blanco, un total de 1,04 m3/s, lo que fortalecerá la capacidad de abastecimiento del sistema y reafirmará el compromiso de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) con la sostenibilidad y la eficiencia en el suministro de agua a la ciudad.