Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá del 22 al 26 de octubre de 2025

Foto: Secretaría de Gobierno

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 22 al 26 de octubre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá del 22 al 26 de octubre de 2025

Miércoles 22 de octubre 2025

9:00 a. m. – Plantón: Sintrauniseguridad convoca a Mitin en contra del Min Trabajo Torre Worktech Center.

Convoca: Sintrauniseguridad.

Por confirmar – Plantón: Asamblea informativa permanente simultanea UNITRASEG en la carrera 47 # 95 – 39

Convoca: Unión Nacional Sindical de Trabajadores de la Seguridad – UNITRASEG.

Por confirmar – Plantón: Asamblea informativa permanente simultanea UNITRASEG en la carrera 44 # 20-21

Convoca: Unión Nacional Sindical de Trabajadores de la Seguridad – UNITRASEG.

Viernes 24 de octubre 2025

1:00 p. m. – Plantón: Por el agua, la justicia ambiental, y la unidad de los pueblos en resistencia en el Ministerio de Ambiente.

Convoca: Acción Colombiana por la Soberanía Ambiental, Congreso de los Pueblos, Deuda x Clima y Espejos del Sur Global.

Sábado 25 de octubre 2025

8:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Encuentro por el derecho a la ciudad en defensa de nuestros barrios Universidad Nacional de Colombia

Convoca: Red por el Derecho a la Ciudad y al Territorio.

9:00 a. m. -Evento cultural con reivindicaciones: ¡La memoria no se borra: ¡se pinta, se nombra y se defiende! Muro frente a la Estación Centro Memoria de TransMilenio.

Por confirmar – Caravana/ rodada: Halloween. Lugar por confirmar.

Convoca: Gonobikerreas.

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá