Decomisan 28 lingotes de oro avaluados en más $15 mil 514 millones en vía Mocoa-Pitalito

–En un operativo conjunto de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron decomisados 28 lingotes de oro, con un peso total de 41 kilos y un valor superior a los 15 mil 514 millones de pesos, en un procedimiento de registro y control realizado en la vereda El Cedro, en la vía que comunica a Mocoa (Putumayo) con Pitalito (Huila).

En la diligencia fueron capturados Andrey David Murcia Dávila, conductor del vehículo en el que eran transportados los lingotes ocultos en el tanque de combustible; y su acompañante, identificado como Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez.

Por solicitud de la Fiscalía, un juez penal de control de garantías decretó medidas cautelares con fines de comiso sobre 28 lingotes de oro que fueron encontrados ocultos en el tanque de gasolina de un vehículo, en la vereda El Cedro, en la vía que comunica a Mocoa (Putumayo) con… pic.twitter.com/edRWYtZ7EQ — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 22, 2025



La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, solicitó ante un juez de control de garantías el comiso de 28 lingotes de oro cuyo peso fue calculado en 41 kilos, petición que fue aceptada.

La Fiscalía indicó que los dos capturados no acreditaron la procedencia lícita del oro, no portaban certificados de origen ni los documentos que emiten los comercializadores o explotadores mineros autorizados. Por ello, fueron imputados del delito de lavado de activos y cobijados con medida de aseguramiento que deberá cumplir en centro carcelario.

Las 28 barras de oro fueron sometidas a diferentes pruebas. Luego de acreditarse su autenticidad quedaron a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB) y serán custodiadas por el Banco de la República.