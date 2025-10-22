Petro: La construcción en la Sabana de Bogotá, en general, ha contado con dineros del narco y ha destruido la Sabana y Bogotá

–(Foto Reserva Forestal Thomas van der Hammen-Alcaldía Bogotá). El presidente Gustavo Petro ha venido escribiendo extensas notas en su cuenta en X refutando críticas y defendiéndose de señalamientos, especialmente de Estados Unidos, reiterando por enésima vez «el desastre de política antinarcóticos», en particular el despliegue militar en el Caribe «que ya ha matado a 27 lancheros del Caribe, toda gente pobre que, llevando o no llevando cocaína, han sido asesinados por misiles…»

Advierte sobre la amenaza de invasión militar a Colombia y a Venezuela, hecho que, afirma «va a traer sanciones personales sobre mi, como si fuera el jefe del narcotráfico en el mundo, cuando apenas tengo una casa que todavía adeudo al banco y que vale menos que la mitad de una sala de uno de los apartamentos de los edificios que son propiedad de Trump, el senador Bernie Moreno».

Precisamente subraya que este congresista «es el que ha jugado en esta trama de las relaciones EEUU/Colombia un papel nefasto».

Agrega que más de un millón de latinoamericanos han sido asesinados por diferentes razones en esta estrategia fracasada y construida por Nixon llamada «guerra contra las drogas», que, destaca, «no ha disminuido en nada el consumo de drogas en la sociedad de los EEUU o Europa, va hacía un consumo peor y más mortal: el fentanilo; pero sí ha dejado los ejércitos y policías y gobiernos de América Latina, bajo control de los gobiernos de los EEUU».

Al presidente Trump no le gusta que estemos fuera de control y aquí debo informar a mi pueblo y al mundo, porqué me he puesto fuera de control, porque quieren el golpe de estado contra mi y porque el senador Bernie Moreno quiere violencia contra Colombia desde el gobierno de los EEUU.

Y a continuación, el presidente Gustavo Petro centra su atención en Bogotá, tras recordar que hizo dos debates en el Congreso de la República para el año 2.000 sobre los socios del presidente Andrés Pastrana, amigo de Epstein (Jeffrey Edward, que? fue un magnate financiero? y delincuente sexual estadounidense,? conocido por sus estrechos vínculos con figuras influyentes del mundo político y empresarial) y amigo de los hermanos del senador Bernie Moreno».

En el debate sobre la conversión de las tierras rurales en tierras urbanas de la Sabana de Bogotá, o ‘volteo de tierras», y subraya que descubrió «cómo muy poderosas familias bogotanas ligadas a Andrés Pastrana, el presidente de entonces, años 1998/2002, se habían enriquecido con la compra y la venta de la hacienda San Simón, 30 hectáreas que quedan en el extremo norte rural se Bogotá en límites con Chía, realizando grandes fortunas, logrando con la firma de el ministro de ambiente de Pastrana, que la hacienda se convirtiera en tierra urbana en las goteras de Chía. Ese ministro de ambiente fue acusado más tarde, por relaciones con el paramilitarismo».

Así–continúa– 300.000 metros cuadrados de la tierra más fértil de la Sabana, que valían 50.000 pesos el metro cuadrado como tierra rural, pasaron a convertirse en tierra urbana a 500.000 pesos el metro cuadrado, diez veces más, con condominios de lujo, dónde siempre han habitado narcotraficantes, y ahora, edificios con alta densidad, muy lejos de la ciudad de Bogotá. La congestión de la autopista norte es el fruto de esta » mala urbanización» y por ello políticos bogotanos piden más y más autopistas, acabando con la Sabana, para urbanizar más y más, elevando el precio de la tierra de manera especulativa, y expulsando a pequeños campesinos que ya no producen alimentos, y a habitantes tradicionales de los castellanos e indígenas municipios del norte de la Sabana».

Puntualiza que «por esta visión mafiosa especuladora, Bogotá no cuenta con la Reserva forestal Thomas Van der Hammen de 1.500 hectáreas, porque está en manos del hermano de Bernie Moreno y sus socios, esperando un alcalde de Bogotá que les dejé construir. Ni como alcalde ni como presidente yo pude sembrar árboles y oxígeno en la reserva del norte de Bogotá».

Afirma igualmente que la operación de «volteo de tierras» en lo que fuera la Hacienda San Simón, al norte de Bogotá, «fue un negocio de lavado de activos del narcotráfico, ideado por Ángel Gaitán Mahecha, fundador del paramilitarismo, hermano de un alcalde de Chía y muerto en luchas entre esmeralderos de Boyacá, algunos de los cuales eran narcotraficantes»

Concluye este escrito, señalando que «la construcción en la Sabana de Bogotá, en general, ha contado con dineros del narco y ha destruido la Sabana y Bogotá» y aafirma que quien «se benefició en el volteo de tierras» San Simón», fue «la familia de Andrés Pastrana, la familia de su ministro de relaciones exteriores (Guillermo Fernández de Soto), su jefe de planeación (Jaime Ruiz Llano, quien fue clave en el llamado Plan Colombia), algunos propietarios de El Tiempo del entonces, la señora Mazuera Kling, etc…»