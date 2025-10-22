El Museo del Louvre reabrió tras el robo de joyas

–El Museo del Louvre en París reabrió sus puertas, con restricciones, tres días después del espectacular robo de ocho históricas joyas de la Corona con un valor estimado de más de 100 millones de dólares.

El cintillo rojo que advertía del cierre en su sitio web ha desaparecido. Los visitantes volvieron a cruzar las puertas del Museo del Louvre por primera vez desde el atroz robo, que acaparó titulares en todo el mundo hace tres días.

Las puertas del museo abrieron a las 9.00, como es habitual, en un momento en que cientos de personas estaban ya haciendo cola en el acceso de la pirámide.

Las joyas robadas el domingo tienen un valor estimado de 88 millones de euros, equivalente a unos 102 millones de dólares, afirmó la procuradora de París, Laure Beccuau.

«El conservador del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros», una suma «extremadamente espectacular» pero que «no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos», añadió la fiscal en la cadena de radio RTL.

Precisó que los ladrones «no ganarán» esa suma «si tienen la pésima idea de fundir esas joyas».

«Quizás podamos esperar que reflexionen y no destruyan esas joyas sin motivo», agregó la fiscal.

La magistrada indicó que espera «con interés saber si, según el lenguaje policial», las huellas halladas «coincidirán o no». «Están siendo analizadas».

Beccuau confirmó la cifra de «cuatro personas identificadas como presentes en el lugar».

Interrogada sobre la existencia de eventuales complicidades internas en el museo más visitado del mundo, Beccuau respondió que no podía «responder con un sí o un no» en este momento.

La fiscal dijo que los delincuentes obtuvieron el vehículo montacargas que sirvió para perpetrar el robo a través de «un seudoalquiler para un supuesto trasteo».

«Cuando uno de los empleados de esta empresa se presentó en el lugar de la mudanza, se encontró con dos hombres amenazantes, pero que no usaron en su contra ninguna violencia», agregó.

Según ella, además de los magistrados de la Jurisdicción interregional especializada (Jirs) de la Fiscalía de París que dirigen las investigaciones, hay «un centenar» de investigadores movilizados en la capital francesa en este caso.

La dirección del Louvre defendió el martes la calidad de las vitrinas donde se encontraban las joyas robadas, en respuesta a un artículo publicado por un periódico satírico francés que asegura que eran «aparentemente más frágiles que las antiguas».

El grupo de ladrones sólo necesitó unos minutos para entrar en la galería de Apolo gracias al montacargas exterior, romper con una sierra radial varias vitrinas instaladas en 2019, y llevarse nueve joyas. Luego en su huida, abandonaron una de las piezas.

La Policía sigue buscando al grupo de cuatro malhechores que perpetró el atraco el domingo por la mañana en esta galería, situada en un lateral del museo, el más visitado del mundo.

Aprovechando que el museo estaba en obras, los ladrones llegaron al flanco sur y, con una camioneta equipada con un montacargas de mudanzas que habían robado dos de ellos, subieron hasta un balcón, abrieron un boquete en el cristal de una puerta con una sierra radial y luego fracturaron dos vitrinas en las que había joyas.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, mostró hoy su «plena» confianza en la capacidad del «más de un centenar» de investigadores que trabajan en este momento para «encontrar a los autores» del robo del domingo en el Louvre.

En una entrevista a Europe 1 y CNEWS, el exjefe de Policía de París precisó que la Oficina Central de Tráfico de Bienes Culturales ha recopilado pistas sobre los perfiles de los sospechosos de tráfico de bienes culturales y que se está haciendo «todo lo posible» para recuperar las ocho joyas robadas.

En cualquier caso, la investigación «está avanzando, está haciendo progresos», que no especificó por «cautela», pero incidió en que está «seguro» de que encontrarán a los autores del robo.

Nuñez también ratificó, como dijo la víspera la ministra de Cultura, Rachida Dati, que el sistema de alarma del Louvre funcionó «correctamente» en cuanto los ladrones rompieron la ventana de la Galería de Apolo, donde estaban las joyas, y que la policía llegó al museo «tres minutos» después de que se activase.

Pese a eso, también suscribió la afirmación del ministro de Justicia, Gérard Darmanin, de que fue «un fracaso», ya que no se pudo impedir que los ladrones consiguieran llevarse el botín.

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, debe comparecer esta tarde ante una comisión del Senado para ser interrogada sobre el desarrollo de los hechos, sobre las medidas de seguridad y sobre qué se plantea para que no se pueda repetir una situación como la del domingo.

En la sesión de control al Gobierno de la Asamblea Nacional este martes, la ministra de Cultura, Rachida Dati, hizo también hincapié en que Des Cars había encargado auditorías de seguridad en 2022, 2023 y 2024 que habían dado a una serie de recomendaciones que «se están poniendo en marcha», pero esto está tardando tiempo por las reglas complejas de las licitaciones públicas y porque las obras en un edificio patrimonial como el Louvre también están sometidas a reglas restrictivas. (Información DW).