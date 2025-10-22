Petro ordenó a MinDefensa copar militarmente El Darién y erradicar el narcotráfico

–En el Consejo de Ministros de este martes, el presidente Gustavo Petro, ordenó a Ministerio de Defensa copar militarmente El Darién y erradicar las mafias del narcotráfico que tiene tomada esa región fronteriza con Panamá. El jefe del Estado señaló que El Darién y toda la zona del Nordeste antioqueño, que está ligada con el sur del departamento de Córdoba, son usadas como corredor de los narcotraficantes para sacar la droga hacia las islas del Caribe.

“Como hemos hecho en Catatumbo (Norte de Santander), como hemos hecho en Micay (Cauca), ahora tenemos que hacerlo en los municipios del Darién, para demostrar que es posible una salida pacífica en Colombia”, precisó el jefe del Estado.

Extendió la orden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para “cuidar de los niños en toda esa región» lo mismo que al Ministerio de Comercio para que estudie la posibilidad de cultivar plátano y comida.

El mandatario destacó que con la población de esa región de Antioquia “hay un acuerdo en ciernes, que yo anuncié a la opinión pública, y es quitar toda la hoja de coca del Darién, si el Ejército y el Estado funcionan”.

Indicó que el Darién y toda la zona del Nordeste antioqueño, que está ligado con el sur del departamento de Córdoba, es usado como corredor de los narcotraficantes para sacar la droga hacia las islas del Caribe y, también, empleado como pasó de migrantes hacia los Estados Unidos por la estructura criminal del clan del golfo.

También manifestó que el gobierno de Catar, a quien solicitó la mediación con el Eln para alcanzar un proceso de paz, “está interesado en el ferrocarril interoceánico. Ellos si ven, a diferencia de Colombia, la importancia mundial de ese proyecto, y que sería la salvación de esa zona”, puntualizó.