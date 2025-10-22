Rescatan a comerciante en Norte de Santander y capturan a 6 secuestradores, entre ellos un capitán y un patrullero de la Policía

–Como resultado de una operación coordinada entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía, fue rescatado sano y salvo Álvaro Antonio Páez Ortiz, comerciante que llevaba 9 días secuestrado. En la acción fue capturado el cabecilla de la banda, quien resultó ser oficial activo de la Policía Nacional, junto con un patrullero de la misma institución y cuatro civiles.

Los dos miembros de la Policía, que se encontraban fuera de servicio, fueron identificados como el capitán Carmona Meléndez Isaac de Jesús y el patrullero Rangel Mora Jordán Fabián, quienes serán retirados inmediatamente de la institución y deberán responder ante la justicia, notificó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.

Los integrantes del grupo delincuencial organizado que se identificaban falsamente como elementos de las Farc, exigían $1.000 millones de pesos por la liberación.

En el operativo se incautaron armas, radios, celulares, una granada y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. El ciudadano rescatado se encuentra en buen estado de salud.

A propósito de este hecho, el presidente Gustavo Petro, trinó: