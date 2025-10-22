Rescatan a comerciante en Norte de Santander y capturan a 6 secuestradores, entre ellos un capitán y un patrullero de la Policía
–Como resultado de una operación coordinada entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía, fue rescatado sano y salvo Álvaro Antonio Páez Ortiz, comerciante que llevaba 9 días secuestrado. En la acción fue capturado el cabecilla de la banda, quien resultó ser oficial activo de la Policía Nacional, junto con un patrullero de la misma institución y cuatro civiles.
Los dos miembros de la Policía, que se encontraban fuera de servicio, fueron identificados como el capitán Carmona Meléndez Isaac de Jesús y el patrullero Rangel Mora Jordán Fabián, quienes serán retirados inmediatamente de la institución y deberán responder ante la justicia, notificó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.
Los integrantes del grupo delincuencial organizado que se identificaban falsamente como elementos de las Farc, exigían $1.000 millones de pesos por la liberación.
En el operativo se incautaron armas, radios, celulares, una granada y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. El ciudadano rescatado se encuentra en buen estado de salud.
A propósito de este hecho, el presidente Gustavo Petro, trinó:
La labor de depuración del crimen dentro de la fuerza pública debe ser permanente. Qué un oficial capitán de la policía sea quien organice un secuestro en el Norte de Santander, muestra la profundidad del crimen dentro de las organizaciones públicas. https://t.co/7zG1bEAnYS
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2025