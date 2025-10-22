Caen 2,8 toneladas de marihuana en las goteras de Bogotá

–La Policía Nacional incautó este miércoles, en las goteras de Bogotá, 2,8 toneladas de marihuana ocultas en una bodega usada para acopio, informó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien afirma, el alijo pertenece a las disidencias de las Farc de alias «Iván Mordisco».

El decomiso del voluminoso cargamento, avaluado en más de 5 mil 500 millones de pesos se hizo en el municipio de Funza, Cundinamarca, ubicado a escasos 24 kilómetros de la capital de la República.

El jefe de la cartera de Defensa destacó que con esta acción se evitó la comercialización de más de 5,6 millones de dosis que habrían terminado en las calles afectando la salud y seguridad de miles de familias colombianas.

También informó que durante la operación fueron capturadas 3 personas por tráfico de estupefacientes e inmovilizados 2 vehículos empleados para el transporte del alcaloide.

El ministro Pedro Arnulfo sánchez señaló que en lo corrido del año, la Policía Nacional ha incautado 270 toneladas de marihuana.

«Cada resultado reafirma nuestro compromiso con la seguridad, la legalidad y la vida», concluyó.

De otro lado, en zona rural del municipio de La Plata, Huila, el Ejército decomiso media tonelada de marihuana, que era transportado en una camioneta, con destino al centro del país, informó el ministro de Defensa.