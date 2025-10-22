Robot se roba el ‘show’ bailando cumbia (VIDEO)

–Un robot fue grabado en una feria juvenil en Barranquilla, Colombia, bailando cumbia con una mujer. En la grabación se observa cómo el robot acepta la invitación de la mujer, toma sus manos, hace una pausa para analizar la situación y luego retoma el baile siguiendo el ritmo.

El hecho lo destacó la web «La Lengua Caribe», en una nota en la cual destacó: Barranquilla tiene nuevo ídolo viral y no es humano: es el robot bailarín de CentroInca, que se ha convertido en sensación entre visitantes y transeúntes del centro comercial. Con movimientos sincronizados, luces LED y un repertorio que va desde la cumbia hasta el porro, este autómata ha desatado aplausos, risas y hasta celos entre los bailarines tradicionales. “¡Ponte las pilas, Juancho, que te cambian por el robot!”.

El robot, diseñado para animar espacios comerciales y conectar con el espíritu festivo de la región, ha sido visto en diferentes puntos del centro comercial haciendo coreografías al ritmo de música típica del Caribe. Humanoide el nombre oficial del modelo, su presencia ha sido aprovechada por CentroInca como parte de su estrategia de temporada para atraer visitantes en época pre-carnavalera. En redes sociales, ya circulan decenas de videos con el “robot bailador” como protagonista, consolidándolo como un nuevo símbolo de la fusión entre tecnología y tradición costeña.