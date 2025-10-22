Trump autorizó «acciones agresivas» de la CIA contra Venezuela

–(Imagen ilustrativa @CIA). El presidente de EE.UU., Donald Trump, habría autorizado «acciones agresivas» de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela, reveló The Washington Post (WP).

De acuerdo con el medio estadounidense, que cita a dos personas familiarizadas con el documento firmado por Trump, las acciones estarían dirigidas «contra el gobierno venezolano» y los presuntos «narcotraficantes asociados», alegaciones que Caracas siempre ha negado.

Aunque el documento no ordenaría explícitamente a la CIA derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, según las fuentes, sí autoriza pasos que podrían conducir a ese resultado.

Así, siguiendo las instrucciones presidenciales, la agencia estadounidense ya ha dado pasos para reforzar su presencia en la región, con un aumento de su personal en el Caribe y sus alrededores para recopilar inteligencia humana y electrónica, detallaron los informantes.

Después del inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, que ha dado pie a ataques aéreos frente a las costas de Venezuela con la excusa de combatir el narcotráfico, Trump confirmó la semana pasada que había autorizado a la CIA a operar en el país suramericano.

Según el inquilino de la Casa Blanca, la autorización la dio por «dos razones», sin presentar pruebas de ninguna. En primer lugar, el republicano asegura que Caracas ha «vaciado sus prisiones» hacia EE.UU.»; y, en segunda instancia, afirma que supuestamente es para combatir el narcotráfico. «Tenemos muchas drogas viniendo de Venezuela», aseveró.

Venezuela: «EE.UU. fabrica enemigos para justificar un supuesto derecho a la defensa»

Venezuela: «EE.UU. fabrica enemigos para justificar un supuesto derecho a la defensa»

Asimismo, sin dar mayores detalles, dejó entrever sobre posibles ataques por tierra. «No quiero decirlo exactamente, pero definitivamente tenemos en la mira la parte terrestre ahora mismo (…) Lo hemos detenido por mar, ahora detendremos [el narcotráfico] por tierra», manifestó Trump.

Sin embargo, según el WP, hay cierto escepticismo sobre esa operaciones. «Creo que estamos lejos de tener una presencia militar sobre el terreno» en Venezuela, dijo a ese medio Juan González, quien se desempeñó como director senior del Consejo de Seguridad Nacional para asuntos del hemisferio occidental durante la administración de Joe Biden. (Información RT).