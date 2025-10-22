Petro responde a última arremetida de Trump en la que lo acusó de ser «un matón» y productor de drogas: «Me defenderé judicialmente»

–El presidente Gustavo Petro salió este miércoles al paso de la nueva arremetida en su contra de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, señalándolo de ser «un matón» y «un hombre malo» que «está produciendo mucha droga», aunque si citar explícitamente esos calificativos.

El mandatario colombiano se limitó a afirmar en su cuenta en X que «de las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense».

Además señaló: «Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe».

No obstante advirtió que «cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá».

Y concluyó: «Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda».

El presidente estadounidense ya había acusado al mandatario colombiano de estar involucrado en el narcotráfico.

«El presidente de Colombia, Gustavo Petro, es un líder en materia de drogas ilegales que fomenta firmemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en toda Colombia», afirmó Trump en su cuenta @Donald Trump real, el pasado 19 de octubre.

Agregó que «se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos que no son más que una estafa a largo plazo a Estados Unidos».

Esas precisiones las hizo Trump para anunciar que «A PARTIR DE HOY, ESTOS PAGOS, O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO, O SUBSIDIOS, YA NO SE REALIZARÁN A COLOMBIA».

Además, el jefe de la Casa Blanca aseguró que «el propósito de esta producción de drogas es la venta de cantidades masivas de producto a los Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos».

Adicionalmente afirmó que «Petro, un líder de baja calificación y muy impopular, con una boca nueva hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio inmediatamente, o Estados Unidos los cerrará por él, y no se hará bien».