Cortes de luz este viernes 24 de octubre de 2025 en Bogotá y Soacha

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 24 de octubre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Soacha, Cundinamarca.

Localidad de Antonio Nariño

Barrio Villa Mayor Oriental. De la carrera 33 a carrera 35 entre calle 37 sur a calle 39 sur – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Barrios Unidos

Barrio Benjamín Herrera. De la carrera 27 a carrera 29 entre calle 62 a calle 64 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 4:45 p. m.

Barrio La Paz. De la calle 64 a calle 66 entre carrera 26 a carrera 28 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Siete de Agosto. De la carrera 26 a carrera 28 entre calle 62 a calle 64 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio Espartillal.De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 80 a calle 82 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Lago Gaitán. De la carrera 13 a carrera 15 entre calle 79 a calle 82 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Compartir. De la carrera 17 a carrera 19 entre calle 26 sur a calle 28 sur – Desde las 7:45 a. m. hasta las 11:00 a. m.

Barrio Las Acacias. De la calle 61 sur a calle 63 sur entre carrera 19 a carrera 21 – Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Millán. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 64 sur a calle 66 sur – Desde las 11:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Bolivia. De la calle 79 a calle 83 entre carrera 109 a carrera 111 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Ciudadela Colsubsidio. De la carrera 110 a carrera 112 entre calle 78 a calle 84 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Fontibón

Barrio El Chanco I. De la carrera 122 a carrera 124 entre calle 14 a calle 16 – Desde las 8:30 a. m. hasta la 1:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Centro Industrial. De la carrera 67 a carrera 69 entre calle 18 a calle 20 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Barrio Salazar Gómez. De la calle 12 a calle 14 entre carrera 55 a carrera 57 – Desde las 6:00 p. m. hasta las 11:59 p. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio Murillo Toro. De la carrera 24 a carrera 27 entre calle 34 sur a calle 37 sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio San Rafael Usme. De la calle 57 sur a calle 59 sur entre carrera 14 este a carrera 16 este – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio La Capuchina. De la calle 16 a calle 18 entre carrera 11 a carrera 13 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Casablanca Suba Urbano. De la carrera 34 a carrera 46 entre calle 195 a calle 198 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio San Cayetano. De la calle 125 a calle 127 entre carrera 96 a carrera 98 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Soacha (Comuna 3), Cundinamarca

Barrio Ciudad Verde. De la carrera 29 a carrera 31 entre calle 29 a calle 37 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Portal del Nogal. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 16 a calle 18 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.