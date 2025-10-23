Túnel Sumapaz estrenará iluminación LED: hasta 80 % menos consumo

Foto: Vía Sumapaz

La Concesión Vía Sumapaz, parte de VINCI Highways, anunció el inicio de la modernización del sistema de iluminación del túnel Guillermo León Valencia o Sumapaz, uno de los más largos de Colombia, con más de 4 kilómetros de longitud.

El proyecto reemplazará la actual mezcla de luminarias de sodio y fluorescentes por un sistema de iluminación LED de última generación, que permitirá:

Reducir entre 60 % y 80 % el consumo de energía , optimizando la eficiencia operativa.

, optimizando la eficiencia operativa. Disminuir las emisiones de carbono gracias al menor uso energético y a la eliminación de lámparas con mercurio.

gracias al menor uso energético y a la eliminación de lámparas con mercurio. Aumentar la seguridad vial mediante una visibilidad más nítida y eliminación de parpadeos.

mediante una visibilidad más nítida y eliminación de parpadeos. Mejorar la experiencia del conductor con iluminación uniforme que reduce la fatiga visual.

con iluminación uniforme que reduce la fatiga visual. Permitir mayor confiabilidad operativa, al contar con luminarias de vida útil prolongada que requieren menos mantenimiento.

El túnel Sumapaz, por el que transitan diariamente más de 30.000 vehículos, es una infraestructura estratégica para la movilidad en el corredor Bogotá–Girardot. Con este cambio, la Concesión avanza en la implementación de soluciones innovadoras que refuerzan su compromiso con la seguridad vial y la movilidad sostenible, en línea con las metas globales de VINCI Highways.

“La modernización del sistema de iluminación en el túnel Sumapaz es un paso clave en la evolución del servicio que ofrece Vía Sumapaz, una vez superada la etapa de construcción y entrada en operación de la vía. Este proyecto hace parte de un plan integral de modernización tecnológica que incluye la implementación progresiva de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) a lo largo del corredor durante este y el otro año. Con estas acciones avanzamos hacia una operación más segura, eficiente y sostenible, en línea con los compromisos globales de VINCI Highways”, afirmó David Agudelo, director de Sistemas Inteligentes de Transporte de Vía Sumapaz.

Plan de ejecución y movilidad

Las labores de modernización iniciarán la semana del 21 de octubre y se extenderán hasta la primera semana de diciembre. Durante este periodo, el túnel operará con restricción de un carril. No obstante, en los planes Retorno de los festivos de noviembre, así como en la temporada de fin de año, ambos carriles estarán habilitados para garantizar la movilidad de los usuarios.

Con esta intervención, el túnel Sumapaz se consolida como un referente en iluminación vial eficiente y sostenible, contribuyendo al objetivo global de VINCI Highways de construir infraestructuras más seguras, innovadoras y respetuosas con el medioambiente.

Acerca de Vía Sumapaz

VÍA SUMAPAZ, filial de VINCI Highways, y Concesión a 30 años con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), está a cargo de la modernización de uno de los corredores viales más estratégicos de Colombia. Se trata de la carretera Bogotá-Girardot, con una extensión de 145 km. Incluye la construcción de un tercer carril en un tramo de 65 kilómetros para aumentar la capacidad de la vía y atender la creciente demanda de esta arteria que conecta la capital del país con el Pacífico colombiano.