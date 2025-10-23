Del 23 al 26 de octubre llega Cafés de Colombia Expo 2025 a Corferias

Foto: Cafés de Colombia Expo 2025 Corferias

Bogotá es escenario de Cafés de Colombia Expo 2025, una de las ferias que llegará con el exquisito aroma de la bebida nacional por excelencia al Gran Salón Óscar Pérez Gutiérrez de Corferias, en Bogotá, entre el 23 y 26 de octubre, la cual contará con 150 expositores, Campeonato Nacional de Baristas, Campeonato Colombiano de Tostadores, Campeonato de Olla y agenda académica. ¡Entrada con boletería!

Este año, el certamen presenta dos novedades especiales: la primera es la Real Academia del Café, una experiencia en la que los visitantes podrán hacer una inmersión sobre el origen del café colombiano, sus atributos y cómo prepararlo de la mejor manera. Este espacio es auspiciado por la Fundación Manuel Mejía.

Aquí, los interesados en profesionalizarse en el mundo del café, desde el cultivo hasta la preparación, podrán conocer diversos programas e inscribirse en cursos presenciales que se dictan en todo el país.

La segunda es la presentación del Top 100 Best Coffee Shops – versión Suramérica, un exclusivo listado que reúne a las mejores cafeterías de la región. Más de 1.800 establecimientos fueron evaluados por 140 expertos para conformar este ranking, que reconoce no solo la calidad del café, sino también la innovación, la pasión de los baristas y la atmósfera única de cada espacio. Los escogidos se revelarán el próximo 25 de octubre, en Corferias.

Finalmente, Cafés de Colombia Expo 2025 celebrará los 40 años del Profesor Yarumo, el emblemático personaje creado en 1985, como un interlocutor con los caficultores en temas de sostenibilidad y tecnología. Desde su creación, el rol ha sido encarnado por Héctor Alarcón Correa (1985–1996), Carlos Armando Uribe (1996–2013) y Daniel Fernando Chica, quien lo interpreta desde el 2013.

Se espera que la asistencia a Cafés de Colombia Expo 2025 supere los 28.000 visitantes, entre productores, tostadores, compradores, baristas, investigadores y amantes del café.

*Este evento no hace parte de la Agenda Distrital de actividades culturales.