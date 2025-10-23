En Bogotá se lanzó Academia Atenea, una plataforma que ofrece más de 680 cursos

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Luego de un plan piloto en el que más de 9.000 jóvenes accedieron a contenidos de nivelación para la Prueba Saber 11, este miércoles, Bogotá lanzó oficialmente Academia Atenea, el ecosistema digital gratuito que el Distrito pone al servicio de toda la ciudadanía para formación y aprendizaje.

Así, la ciudad da un paso decisivo para democratizar el acceso a la educación y fortalecer el talento local con una oferta de más de 680 cursos en áreas como matemáticas, ciencias naturales, tecnología, habilidades digitales, empleabilidad y emprendimiento, además de rutas de formación sectoriales que conectan el aprendizaje con las demandas del mercado laboral.

El lanzamiento se llevó a cabo en el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero y contó con la presencia de autoridades distritales, startups, aliados estratégicos, empresarios y ciudadanía beneficiaria de programas Distritales, tales como Jóvenes con Oportunidades. El alcalde, Carlos Fernando Galán destacó la relevancia de esta iniciativa para fortalecer las trayectorias educativas y laborales en la ciudad.

“La educación y las necesidades del mercado laboral avanzan y se transforman a un ritmo acelerado. Este cambio, impulsado por los avances tecnológicos y la expansión de la inteligencia artificial, exige que la oferta educativa estatal se adapte de manera ágil y pertinente. Muchos de los empleos que hoy conocemos dejarán de existir, dando paso a nuevos perfiles y competencias. En este contexto, el ecosistema de Academia Atenea representa un esfuerzo del Distrito por ofrecer una apuesta inclusiva y de vanguardia en educación”, aseguró el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

La novedad más significativa de Academia Atenea es su mentor vocacional impulsado por inteligencia artificial, una herramienta interactiva que acompaña a los usuarios para avanzar en trayectorias de vida. A partir de pruebas psicométricas y test vocacionales, el mentor entrega recomendaciones personalizadas sobre rutas de formación y trayectorias ocupacionales, permitiendo a los jóvenes identificar carreras afines a sus talentos y a la ciudadanía explorar oportunidades de actualización laboral gratuita.

Los contenidos de la plataforma han sido desarrollados por organizaciones de gran prestigio como Khan Academy, IBM, Fundación Telefónica, Área Andina, AWS, LinkedIn, Aprende con Claro, entre otros; así como provistas por instituciones académicas y entidades distritales, lo que garantiza rutas formativas de calidad internacional y con pertinencia para el mercado laboral.

A partir de ahora, los bogotanos pueden registrarse de forma gratuita en academia.agenciaatenea.gov.co y comenzar su ruta de aprendizaje personalizada. Con Academia Atenea, Bogotá fortalece su liderazgo en innovación educativa y avanza en la construcción de una ciudad más equitativa, conectada y preparada para el futuro.

La agenda incluyó un diálogo sobre tendencias globales en habilidades, formación de talento y soluciones EdTech, con participación de Esteban Veintimilla, director de producto, alianzas y empleabilidad en QS Quacquarelli Symonds; Mónica Contreras Esper, presidenta TGI Grupo Energía Bogotá, Diego Molano, presidente ETB y moderación de Víctor Saavedra, director de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea).

“Con esta red de aliados, Academia Atenea se consolida como un ecosistema de aprendizaje público, gratuito y articulado con las dinámicas del sector productivo, fortaleciendo la conexión entre formación, vocación y empleo”, afirmó Víctor Saavedra, director de la Agencia Atenea.

Tecnología con propósito social

ETB está viviendo una transformación profunda: de ser una empresa tradicional de telecomunicaciones a convertirse en una Techco con propósito social. Su apuesta por EdTech nace de una convicción firme: la tecnología no debe ser un privilegio, sino un habilitador de oportunidades. Por eso, la compañía busca ser articuladora de un ecosistema nacional que conecte talento, formación y empleabilidad, permitiendo que más colombianos puedan transformar su realidad y construir trayectorias de vida con sentido, a través de la tecnología.

“En ETB creemos que la tecnología no debe ser un privilegio, sino un habilitador de oportunidades reales para todas las personas. Con iniciativas como Academia Atenea, avanzamos en nuestra transformación hacia una Techco con propósito social, construyendo ecosistemas digitales que permiten a cualquier ciudadano —sin importar su edad, trayectoria o punto de partida— acceder a herramientas concretas para transformar su realidad y proyectar su futuro”, indicó Diego Molano Vega, presidente ETB.

Para el desarrollo de este ecosistema digital, la Agencia Atenea realizó una inversión inicial de $4 mil millones y ETB un aporte cercano a los $650 millones.