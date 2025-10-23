Desmontada red eléctrica ilegal instalada en la vereda Quiba Baja en Ciudad Bolívar

Foto: Secretaría de Seguridad

Bajo la fachada de compraventas engañosas, una red de tierreros venía apropiándose ilegalmente de zonas prohibidas en la vereda Quiba Baja, en Ciudad Bolívar, donde ofrecían lotes entre 12 y 15 millones de pesos a familias que soñaban con tener vivienda propia. Sin embargo, ese sueño terminaba en pesadilla.

De acuerdo con el Decreto 555 de 2021 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, en este sector está prohibida la construcción por tratarse de una zona agropecuaria, por lo que cualquier venta de lotes para construcción de vivienda es ilegal.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y Justicia, la Policía de Bogotá, Carabineros y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar adelantaron un operativo para combatir a esta modalidad delictiva en este sector al sur de la capital del país.

Del operativo también participó Enel-Codensa con la cual se adelantó el desmonte de una instalación eléctrica ilegal. En total fueron ocho postes desmontados que habrían sido robados en otros lugares de Bogotá e instalados en esta zona de la vereda Quiba Baja. Además, se recuperaron 1.400 metros de cable.

Con estas conexiones fraudulentas los delincuentes no solo buscaban darle apariencia de legalidad al terreno, sino que además hurtaban energía eléctrica de las redes de media tensión que suministran el servicio de luz a la zona de Bella Flor (barrio legalizado del borde urbano rural) y así poder ofrecer la electricidad de manera irregular en los lotes ilegales.

Con este desmonte se afectaron las rentas criminales de estos ‘tierreros’ por más de 30 millones de pesos.

Este resultado se logra tras la decisión de control por parte de la corregidora de la Secretaría Distrital de Gobierno, quien resolvió que en materia de control urbano, el Distrito debía desmontar los postes que estaban ubicados en ese terreno de manera ilegal.

Según las autoridades, esta mafia utiliza la promesa de “vivienda propia” como anzuelo para estafar a los ciudadanos, parcelando la montaña y ofreciendo terrenos que jamás podrán ser legalizados, tal como lo estipula la ley. Quienes compren en estos lugares no solo pierden su dinero, sino que además incurren en el delito de urbanización ilegal, contemplado en el artículo 318 del Código Penal.

“No vamos a frenar nuestra ofensiva en contra de los ‘tierreros’ en Bogotá. Ofrecer terrenos de manera fraudulenta no solo es estafar y jugar con los sueños de decenas de familias necesitadas, sino que además pone en jaque los recursos ambientales de la ciudad», aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.

Durante la jornada, la Secretaría de Seguridad también ofreció acompañamiento a los residentes para que denuncien a las personas que les vendieron los supuestos terrenos, con el fin de adelantar los procesos judiciales y capturar a estos estafadores.

Estas acciones hacen parte de una articulación interinstitucional que busca frenar las mafias de urbanizadores ilegales y proteger el territorio. Estos operativos se seguirán en todas las localidades de Bogotá para garantizar la seguridad y el orden urbano.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) invita a la ciudadanía a denunciar estos hechos a través de la Línea 123 o del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE, (601) 3779595, extensión 1137, canales dispuestos para recibir información que permita avanzar en la captura de quienes se lucran engañando a los ciudadanos.

Ahora bien, quienes estén interesados en resolver todas sus dudas sobre el proceso de compra de un lote o vivienda, pueden hacerlo llamando al 358 16 00 extensión 6005.