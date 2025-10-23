Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el jueves octubre 23, 2025 -Dólar TRM $ 3,888.76 (vigente 24 de octubre) -Euro $ 4,530.40 -Bitcoin US$ 110.022,10 Tasa de Interés -DTF: 8,65% -UVR: $ 395,33 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,28 -Petróleo Brent US$ 61,60 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anterior300 toneladas de residuos y escombros fueron recolectadas durante intervención en 8 localidades de Bogotá Entrada siguienteDesmontada red eléctrica ilegal instalada en la vereda Quiba Baja en Ciudad Bolívar También podría gustarte Nacional Emergencia educativa en Santander por crisis en la frontera Giovanni Alarcón M. sábado agosto 29, 2015 Nacional Volvieron a expulsar del país al cubano Raúl Gutiérrez Iván Briceño martes mayo 28, 2019 Covid-19 Duque sancionó Ley que asegura adquisición de vacunas contra Covid-19 y su gratuidad para los colombianos Ariel Cabrera jueves diciembre 10, 2020 Economía No debemos estigmatizar la minería: Presidente Duque Iván Briceño martes marzo 2, 2021