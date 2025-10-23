-Dólar TRM $ 3,888.76 (vigente 24 de octubre)

-Euro $ 4,530.40

-Bitcoin US$ 110.022,10

Tasa de Interés

-DTF: 8,65%

-UVR: $ 395,33

-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,28

-Petróleo Brent US$ 61,60