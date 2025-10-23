Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia: Cerca de 7 millones de personas participaron en el ejercicio en 1054 municipios, reporta la UNGRD

–???Colombia se movilizó durante la versión número 14 del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Según los reportes preliminares más de 6.8 millones de personas evacuaron en 1.054 municipios de los 32 departamentos, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cual programó y coordinó la jornada.

Desde la Central Hidroeléctrica de Ituango, en Antioquia, el director general de la UNGRD, Carlos Carrillo, evaluó el ejercicio en tiempo real, simulando una emergencia por inundación, activando los protocolos de evacuación hacia zonas seguras.

En inmediaciones del proyecto Hidroituango, cerca de 1800 personas evacuaron en municipios aguas abajo (Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí). En la hidroeléctrica se registró la evacuación de 394 personas en casa de máquinas y 91 trabajadores.

Además, se activó el protocolo de animales: 3217 animales de compañía, 2295 animales de producción, 100 animales silvestres fueron atendidos El ejercicio permitió poner a prueba la capacidad de respuesta de las entidades, comunidades y sectores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) ante distintos escenarios asociados a fenómenos naturales.

En todo el país, los territorios desarrollaron ejercicios acordes con sus principales riesgos: se realizaron 709 simulacros de sismo, 85 de incendio estructural, 78 de inundación, 42 de vendaval y 21 de movimiento en masa.

Algunos escenarios fueron especialmente significativos, como el simulacro de ciclón en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, o el de colapso estructural por atentado en Popayán, los cuales permitieron evaluar la coordinación de las autoridades locales y las capacidades de respuesta en contextos específicos.

Asimismo, se destacó la protección financiera como pilar de la gestión del riesgo, junto con el fortalecimiento de los Fondos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres. Ambos mecanismos son esenciales para que los gobiernos locales cuenten con recursos disponibles y puedan responder con rapidez ante los efectos de fenómenos naturales.

En Bogotá, la jornada fue monitoreada desde la Sala de Crisis Nacional. El alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, junto al equipo técnico de la UNGRD, destacó la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana.

Con esta jornada, la UNGRD consolida un ejercicio nacional que fortalece la preparación del país frente a emergencias y promueve la cultura de la prevención en todos los territorios.